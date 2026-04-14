ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك «سلاح نووي» مهما كانت النتائج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم شبه كامل مع إيران في جميع الملفات المطروحة على طاولة التفاوض، باستثناء ملف السلاح النووي، مؤكدا أن هذا الملف يمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في أي اتفاق محتمل، مضيفا أن عدم القبول بهذا الشرط يعني عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

وأشار إلى أن فريق المفاوضات الأمريكي، بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس، حقق تقدما وصفه بالكبير خلال محادثات جرت في إسلام آباد، موضحا أن التفاهم شمل معظم القضايا المطروحة باستثناء البرنامج النووي الإيراني.

وأكد ترامب أن اتصالات جرت صباح اليوم من الجانب الإيراني أبدت رغبة في التوصل إلى اتفاق، دون الكشف عن تفاصيل الأطراف المشاركة في تلك الاتصالات.

وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأمريكي إيران باستخدام مضيق هرمز كأداة “ابتزاز عالمي”، مشيرا إلى أن بلاده لن تسمح بذلك، مؤكدا أن لدى الولايات المتحدة الوسائل الكافية للتعامل مع هذا الملف دون الحاجة إلى أطراف أخرى، مع الإشارة إلى قبول بعض عروض الدعم من دول لم يسمها.

كما أعلن أن الولايات المتحدة فرضت حصارا على الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن النشاط التجاري الإيراني شبه متوقف بحسب تعبيره، مضيفا أن واشنطن ستنتقل لاحقا إلى مناقشة ملف كوبا بعد الانتهاء من الملف الإيراني.

وأعلن ترامب أيضا أن البحرية الأمريكية بدأت فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى أو من الموانئ الإيرانية، موضحا أن العملية بدأت عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي سفينة إيرانية تقترب من منطقة الحصار في مضيق هرمز ستتعرض لمصير مشابه لقوارب تهريب المخدرات، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستتعامل مع أي خرق بسرعة وحسم.

وأشار إلى أن 158 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية باتت في قاع البحر، على حد وصفه، معتبرا أن القدرات البحرية الإيرانية محدودة في الوقت الحالي.

وفي المقابل، حذرت وزارة الدفاع الإيرانية من أن أي تدخل عسكري في مضيق هرمز أو بحر عمان سيؤدي إلى تصعيد خطير في أمن الطاقة العالمي، مؤكدة أن طهران سترد على أي اعتداء، ومشددة على أن التهديدات الأمريكية لن تمر دون رد.

وأكدت الوزارة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تنجح في فرض معادلات عسكرية جديدة في المنطقة.

وفي سياق دبلوماسي، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التهديدات في مضيق هرمز ستنعكس سلبا على التجارة العالمية، مشيرا إلى استعداد إيران لكافة السيناريوهات.

كما ناقش الجانبان مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، حيث أكد بزشكيان وجود تفاهمات على مستوى الخبراء، مقابل تعثر سياسي حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي تطور مرتبط بالمفاوضات، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن طالبت إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عاما، إضافة إلى إخراج المواد عالية التخصيب من البلاد، بينما عرض الجانب الإيراني وقف التخصيب لفترة أقصر، مع الاكتفاء بآليات مراقبة لتقليل مستوى التخصيب.

وأكد التقرير أن الاتصالات بين الطرفين لا تزال مستمرة مع تسجيل تقدم جزئي دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

كما أفادت مصادر إعلامية بأن إيران أبدت استعدادا لتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المقترح، بحسب ما نقلته تقارير دولية.

وفي تصريحات مرتبطة بالمفاوضات، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المحادثات مع إيران شهدت تقدما جزئيا، لكن الفجوة لا تزال قائمة، مشددا على أن الشرط الأساسي لواشنطن يتمثل في منع إيران من امتلاك أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، إضافة إلى إخراج المواد المخصبة بالكامل.

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تطالب بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، محذرا من أن أي تعطيل سيغير طبيعة التعامل مع إيران بشكل جذري.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقاده تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “تدمير الحضارة الإيرانية”، واصفا تلك التصريحات بأنها خاطئة ولا تتناسب مع استهداف المدنيين.

وتزامنا مع التصعيد، أعلنت الحكومة الإيرانية أن الخسائر الناتجة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بلغت نحو 270 مليار دولار، مع استمرار عمليات تقييم الأضرار.

كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة نحو 1800 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية، إضافة إلى سقوط مئات الضحايا من النساء والأطفال.