ترامب: لو لم نمزق الاتفاق النووي لكانت إسرائيل قد انتهت

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة نفذت “عملية صعبة للغاية” وأنه “لو لم نمزق الاتفاق النووي الإيراني لكانت إسرائيل قد انتهت”، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك عربي.

وأضاف ترامب، الذي تحدث للصحفيين حول الوضع المتوتر مع إيران، أنه لو كان الأمر بيده لاستولى على النفط الإيراني، وأنه كان يتمنى فعل ما فعله في فنزويلا، لكنه أكد أن الأولوية كانت لإعادة العسكريين الأمريكيين إلى بيوتهم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى نجاح الولايات المتحدة في استعادة الطيارين بعد سقوط طائرة خلف خطوط العدو، قائلاً: “عادةً إذا سقطت طائرة، فمن المستحيل استعادة الطيارين، لكننا فعلنا ذلك”، مؤكداً أن النظام الإيراني “تم تغييره بالكامل، والقيادات الحالية أكثر عقلانية وذكاء”.

كما أقر ترامب بإرسال الولايات المتحدة أسلحة إلى مجموعات محلية لمواجهة “النظام الإيراني”، لكنه أشار إلى أن بعض هذه المجموعات احتفظت بالأسلحة لنفسها، مضيفاً أن الإيرانيين يريدون استمرار الحرب لتحرير أنفسهم، على حد قوله.

في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إيران قدمت مقترحاً من 10 نقاط للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، في محاولة لوقف الصراع المستمر منذ أكثر من شهر في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن أبرز بنود المقترح يتضمن حصول إيران على ضمانات بعدم تعرضها لهجوم عسكري مستقبلاً، ووقف الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان، ورفع كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وفي المقابل، تلتزم إيران برفع الحصار عن مضيق هرمز، وفرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة عابرة من المضيق، تُتقاسمها مع سلطنة عمان، على أن تُوظف الإيرادات في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، وفق نيويورك تايمز.

وأشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إلى أن “اليوم سيكون يوم تنفيذ أعنف الضربات الجوية، وغداً ستكون أكثر كثافة”، مؤكداً قدرة القوات الأميركية على الوصول لأي مكان داخل إيران لحماية الجنود.

ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية عبر تصريحات الوزير عباس عراقجي ما يخطط له الأميركيون بـ”جريمة حرب وإبادة جماعية”، مؤكداً استمرار الدفاع الشامل عن سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وداعياً المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين.

أردوغان: إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي ويمتد أثره لكل القطاعات

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إغلاق مضيق هرمز في سياق الحرب على إيران يهدد الاقتصاد العالمي بشكل عميق في جميع القطاعات، بدءًا من الطاقة والزراعة والصناعة إلى التكنولوجيا، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك عربي.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة أنقرة: “هرمز ليس مجرد ممر عادي، بل خط حيوي يُنقل عبره نحو 20 بالمئة من نفط العالم وجزء كبير جدًا من الغاز الطبيعي. المسألة لا تقتصر على الطاقة فقط، إذ تمر عبره منتجات بتروكيميائية وأسمدة ومواد أولية للأدوية ومواد حيوية مثل الهيليوم المستخدم في أشباه الموصلات”.

وأضاف الرئيس التركي أن فاتورة الوقود الأحفوري لأوروبا ارتفعت خلال 30 يوماً الماضية بمقدار 17 مليار دولار، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100% والنفط بنسبة 60%. وأكد أن تركيا، رغم الأزمة، لا تواجه مشاكل في إمدادات الطاقة أو التخزين أو الاستيراد، مشيراً إلى أن حوالي 10% من واردات النفط التركي تأتي من المضيق، ويمكن إدارة هذه الكمية بسهولة.

وتطرق أردوغان إلى تداعيات الحرب على إيران، قائلاً: “الحرب التي بدأت في 28 فبراير لا تزال تحصد الأرواح، والحكومة الإسرائيلية تواصل تقويض كل محاولة تهدف لإنهاء الصراع”.

وأضاف أن تركيا مستمرة في جهودها الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن بلاده “تقف إلى جانب الحق والقانون والسلام والاستقرار، لا إلى جانب الصراع والعنف”.

وأشاد أردوغان بدور الناتو في دعم الدفاع الجوي التركي، معرباً عن أمله بأن تخرج قمة الناتو المقررة في أنقرة في 7 و8 يوليو المقبل بقرارات تعزز قوة الحلف في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده مستمرة في جهودها لتحقيق حل سلمي في أوكرانيا، كما ركز على أهمية مسار “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب” لتعزيز الاستقرار الداخلي الإقليمي ودرء محاولات تقسيم الأتراك والأكراد والعرب والفرس.

واختتم أردوغان حديثه بالتأكيد على دور تركيا كـ”جزيرة استقرار وملاذ آمن للمستثمرين الدوليين”، مشيراً إلى البنية التحتية القوية، والكفاءات البشرية الشابة، ومركز إسطنبول المالي كمزايا تجعل البلاد نقطة جذب للشركات متعددة الجنسيات.