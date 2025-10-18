ترامب: مادورو قدّم تنازلات كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو قدّم “تنازلات كبيرة” في محاولة لتخفيف التوتر مع واشنطن، مؤكداً تنفيذ ضربة أمريكية جديدة استهدفت سفينة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مع وجود تقارير عن ناجين.

وأكد ترامب أن مادورو “لا يجرؤ على المزاح مع أمريكا”، مشيراً إلى استمرار حملة الولايات المتحدة لمكافحة المخدرات في المنطقة، التي تشمل نشر قوات عسكرية كبيرة وطائرات شبح وسفن بحرية.

في الوقت ذاته، نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز التقارير التي تحدثت عن مفاوضات مع واشنطن للإطاحة بمادورو. ردت فنزويلا بنشر تعزيزات عسكرية على الحدود مع كولومبيا تحسباً لأي تصعيد أمريكي.

هذا وتسببت الحملة الأمريكية في مقتل أكثر من 27 شخصاً، وسط تحقيقات في دول مجاورة مثل ترينيداد وتوباغو وكولومبيا حول ضحايا من مواطنيها، وأعلن ترامب عزمه تكثيف العمليات ضد فنزويلا، بما في ذلك السماح لوكالة المخابرات المركزية بتنفيذ عمليات سرية والتفكير في ضربات برية محتملة.

زعيمة المعارضة الفنزويلية في اتصال مع نتنياهو: إيران تهديد مشترك لفنزويلا وإسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو عبرت خلال اتصال هاتفي عن دعمها لإسرائيل وقيادتها، معتبرة أن إيران تشكل تهديدًا مشتركًا لكل من فنزويلا وإسرائيل.

وخلال الاتصال، هنأت ماتشادو نتنياهو على إطلاق سراح الرهائن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأشادت بجهود إسرائيل في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

من جانبه، هنأ نتنياهو ماتشادو بفوزها بجائزة نوبل للسلام، مشيدًا بمساعيها لترسيخ الديمقراطية والسلام في فنزويلا.

وأكدت ماتشادو التزامها، في حال وصولها للسلطة، بنقل السفارة الفنزويلية لدى إسرائيل إلى القدس، على غرار بعض قادة أمريكا اللاتينية المؤيدين لإسرائيل مثل رئيس الأرجنتين والرئيس البرازيلي السابق.

يذكر أن معظم دول العالم تحتفظ بسفاراتها في تل أبيب، متجنبة نقلها إلى القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.

كما تشتهر ماتشادو بسعيها لتقوية العلاقات مع إسرائيل، في تناقض مع السياسة الحالية لفنزويلا المؤيدة لإيران وحركات مناهضة لإسرائيل.