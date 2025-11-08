ترامب: ما زلت أرغب بلقاء بوتين لكن الخلافات مستمرة.. موسكو: تصريحاته خطيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه ما يزال يرغب في عقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح ترامب في تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض أن “هناك دائمًا فرصة” للقاء بوتين، مضيفًا: “نحن نتحدث، ولكننا سنقدم تقريرًا عن ذلك لاحقًا”.

وعن سبب إلغاء القمة التي كانت مرتقبة مع بوتين في بودابست، أشار ترامب إلى أن “الخلاف الأساسي هو أنهم لا يريدون التوقف بعد”، متوقعًا أن “يتوقفوا في نهاية المطاف”، مضيفًا أن ذلك “سيكلف روسيا كثيرًا”.

وأكد ترامب أيضًا رغبته في إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن هذه الحرب، التي بدأت في فبراير 2022، ستنتهي “قريبًا”. وأوضح أن أوكرانيا فقدت الكثير من الأراضي والأرواح منذ بداية النزاع، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الحرب.

في السياق نفسه، دعا ترامب الزعماء الأوروبيين إلى التوقف عن شراء النفط الروسي، قائلًا: “أعتقد أن جميع الزعماء الأوروبيين أصدقائي، لقد فعلوا كل ما طلبته منهم فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي يواصلون فعله هو شراء النفط من روسيا، وهذا ليس جيدًا على الإطلاق”.

موسكو: تصريحات ترامب حول تجارب الأسلحة النووية خطيرة للغاية

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف بلاده لتجارب الأسلحة النووية بأنها “خطيرة للغاية”.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، قال نيبينزيا: “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية، في رد على اختباراتنا للأسلحة النووية تحت المائية والصواريخ المجنحة الجديدة. هذا تصريح خطير للغاية، ولا نعرف بعد إلى أين سيؤدي”.

وأضاف نيبينزيا أن روسيا يجب أن تكون مستعدة في حال قررت الولايات المتحدة العودة إلى هذه التجارب، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي على ضرورة أخذ هذه التصريحات على محمل الجد. وقال نيبينزيا: “إذا حدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين لتطور الأحداث بهذا الاتجاه”.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه أصدر توجيهات بإجراء تجارب نووية “بشروط متكافئة” مع الدول الأخرى التي تمتلك برامج مشابهة.

وفي وقت لاحق، عقد الرئيس بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي حيث ناقش وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف ضرورة التحضير لاستئناف التجارب النووية في ميدان نوفايا زيمليا في شمال روسيا.

وأكد بوتين أهمية جمع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات الجهوزية لمثل هذه التجارب، في حال اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا بذلك.