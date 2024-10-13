«ترامب» متخوّف من حرب عالمية ثالثة و«هاريس» تلعب على ورقة السن بمواجهته

في وقت يشهد فيه سباق الانتخابات الرئاسية معارك حاسمة، خاطب المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في كاليفورنيا، التي تُعد واحدة من أكثر الولايات ديمقراطية، معربا عن مخاوفه من أن تندلع الحرب العالمية الثالثة خلال الأشهر الأربعة المقبلة بسبب سياسات الديمقراطيين الذين يديرون الحكومة الأمريكية.

وقال ترامب في تجمع لأنصاره في ولاية كاليفورنيا اليوم الأحد: “إن مخاوفي خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة هي أننا سننتهي إلى حرب عالمية بسبب الأشخاص الذين لدينا في الحكومة”.

ووعد ترامب مرة أخرى أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فسوف يكون قادرا على حل الصراع في أوكرانيا، وكذلك “وقف الفوضى في الشرق الأوسط”.

ورغم خسارة ترامب في كاليفورنيا عام 2020، لكنه حصل على أكثر من 6 ملايين صوت، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه أي مرشح جمهوري آخر، في وقت تجاوزت هوامش التصويت 70% في بعض المقاطعات الريفية التي عادة ما تفضل المرشحين المحافظين، وفق أسوشييتدبرس.

بدورها، هاجمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ترامب، متهمة إياه بعدم إظهار شفافية في ما يتعلق بصحته، بعد نشر تقرير طبي خاص حول صحتها، مسلطة الضوء على فارق السن الذي يبلغ 20 عامًا تقريبًا بينهما.

وأفاد تقرير طبي نشره البيت الأبيض، أمس السبت، بأنّ المرشحة الديمقراطية للرئاسة هاريس “تتمتع بصحة ممتازة”، وذلك في إطار سعي حملتها الانتخابية إلى الضغط على منافسها الجمهوري ترامب لنشر سجله الصحي.

وفي تصريح لها، قالت هاريس إنّه “من الواضح لي أنّ ترامب وفريقه لا يريدان أن يرى الشعب الأمريكي حقًا ما يفعله وأن يعرف ما إذا كان مؤهلًا بالفعل ليكون رئيًسا للولايات المتحدة أم لا”.

واعتبرت هاريس أنّ “ترامب غير مؤهل لممارسة هذا التفويض وغير لائق لرئاسية الولايات المتحدة”.

من جانبها، سارعت حملة ترامب إلى الرد، قائلةً في بيان إنّ الرئيس السابق “يتمتع بصحة مثالية وممتازة ليكون القائد الأعلى”، متهمةً هاريس بالافتقار إلى القوة لقيادة البلاد.

