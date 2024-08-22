ترامب: مخازن الذخيرة لدى الولايات المتحدة باتت خاوية!

قال المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، “إن مخازن الذخيرة لدى الولايات المتحدة باتت “خاوية” بسبب المساعدات السخية المقدمة لأوكرانيا”.

وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه في ولاية كارولينا الشمالية: “لم تعدا توجد لدينا ذخائر في الوقت الحالي، تعرفون أننا أعطيناها كلها لأوكرانيا ودول أخرى، أعطينا كل مخزوناتنا لهم وباتت مخازننا خاوية”.

هذا وكان العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز المشارك في حملة ترامب الانتخابية، صرح في وقت سابق، بأن “ترامب” في حال فوزه في الانتخابات، “سيطالب الحلفاء الأوروبيين بأن يتحملوا الجزء الأكبر من الأعباء في ما يخص دعم أوكرانيا”.

وأضاف مايكل والتز: “إن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، لديه “استراتيجية شاملة لحث روسيا وأوكرانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات” بهدف إنهاء الصراع الأوكراني”.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو، أشار والتز، إلى أن “ترامب يمتلك خطة واضحة تهدف إلى دفع الطرفين نحو محادثات دبلوماسية تُجرى بطريقة معقولة، تسعى إلى التوصل لحل للأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا”.

ولفت والتز، إلى أن “المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، صرح بالفعل أنه ينوي “عدم إعطاء فلس واحد” للأوكرانيين”.

يذكر أن أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، حيث خصصت واشنطن أكثر من 174 مليار دولار لدعم كييف عسكريا واقتصاديا، وسبق أن صرح “ترامب”، بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، في غضون 24 ساعة فقط!