ترامب مخاطباً إسرائيل: لا تدمروا مباني كاملة بحثاً عن عنصر من «حزب الله»

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً علنياً نادراً لأسلوب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، معتبراً أن تدمير مبانٍ سكنية كاملة بهدف استهداف عنصر واحد من حزب الله غير مبرر، وذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاطباً الإسرائيليين: “لا يتعين عليكم تدمير مبنى سكني كامل في كل مرة بحثاً عن شخص واحد من حزب الله، فهناك كثيرون يعيشون في تلك المباني وليسوا جميعهم من عناصر الحزب”، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راضٍ عن طريقة تعامل إسرائيل مع لبنان وحزب الله، موضحاً أن “المهمة كان يجب أن تُنجز بشكل أسرع”، على حد تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله اللبناني، مضيفاً أن القيادة السورية، بحسب وصفه، قادرة على أداء هذا الدور بشكل أفضل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على بيروت قبل ساعات من توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني لم يكن مناسباً، موضحاً أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك بشكل مباشر.

كما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في دعم إسرائيل، قائلاً إنه “لولا الولايات المتحدة لما كانت إسرائيل موجودة”، داعياً في الوقت ذاته إلى قدر أكبر من المسؤولية في التعامل مع الملف اللبناني.

إبراهيم عزيزي: الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات على لبنان في إطار التفاهم مع طهران

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن الولايات المتحدة ملزمة بوقف الهجمات التي تُشن على لبنان، في إشارة إلى التفاهم الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح إبراهيم عزيزي في تدوينة عبر منصة “إكس” أن صمود الشعب الإيراني أجبر الولايات المتحدة على إجراء تحول استراتيجي والقبول بشروط طهران، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن التفاهمات الأخيرة تفرض التزامات واضحة على الجانب الأمريكي.

وأكد إبراهيم عزيزي أن على واشنطن الالتزام بوقف ما وصفها بالهجمات المستمرة على لبنان، مشدداً على أن أي انتهاك لهذه الالتزامات سيواجه برد “حاسم وساحق”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في جنوب لبنان، حيث صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية منذ 2 مارس 2026 ضمن سياق الحرب التي شنتها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران، بحسب ما أورده التقرير.

وتشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى أن العدوان أسفر عن مقتل 3826 شخصاً وإصابة 11851 آخرين، في حين تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ جولات سابقة من التصعيد، مع توسع نطاق التوغل خلال الفترة الأخيرة.