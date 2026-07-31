ترامب مخاطباً الأوروبيين: أنتم «محظوظون بصداقتي» وإلاّ كنتم في ورطة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا “محظوظون” بكونه صديقًا لهم، معتبرًا أنهم كانوا سيواجهون “ورطة كبيرة” لولا ذلك، دون أن يوضح طبيعة تلك التداعيات.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة TF1/LCI الفرنسية، أن الأوروبيين “محظوظون بكوني صديقًا، وإلا لكانوا في ورطة كبيرة”، مكتفيًا بهذا التصريح من دون الخوض في مزيدٍ من التفاصيل.

وامتنع الرئيس الأمريكي عن التعليق على احتمال رفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه لا يرغب في التحدث عن هذا الملف خلال المقابلة.

وفي سياق انتقاداته، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي عاد إلى “ممارساته المعتادة”، متهمًا التكتل باستهداف الشركات الأمريكية الكبرى عبر فرض غرامات مالية ضخمة عليها.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة “آبل”، و3 مليارات دولار على شركة “ميتا”، و2.5 مليار دولار على شركة “أمازون”، مضيفًا أن شركة “غوغل” تعرضت أيضًا لغرامة جديدة بقيمة مليار دولار، لترتفع قيمة الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار.

وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات “غير قانونية وتمييزية”، لافتًا إلى أنها بدأت تتوسع خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن هذا النهج “لن يستمر” في ظل إدارته.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة “ليست خزنة لأوروبا”، مؤكدًا أن إدارته لن تسمح باستمرار ما وصفه باستهداف الشركات الأمريكية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار الخلافات التجارية والتنظيمية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصةً بشأن القوانين الأوروبية الخاصة بالمنافسة الرقمية، التي ترتب عليها فرض غرامات بمليارات الدولارات على عددٍ من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.