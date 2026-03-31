ترامب مخاطباً بريطانيا وفرنسا: خذوا نفطكم من «هرمز» بأنفسكم

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بريطانيا وفرنسا، متهماً إياهما بعدم تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في الحرب على إيران، وانتقد اعتمادهما على مضيق هرمز في تأمين الوقود.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن بريطانيا من بين الدول التي لم تعد قادرة على الحصول على وقود الطائرات بسبب إغلاق المضيق، مشيراً إلى رفضها المشاركة في ما وصفه بـ”عملية قطع رأس النظام الإيراني”.

واقترح ترامب بطريقة ساخرة على بريطانيا والدول الأخرى البدء بشراء الوقود من الولايات المتحدة، التي تمتلك كميات كبيرة، أو بناء الشجاعة والتوجه إلى المضيق وأخذ ما تحتاجه بالقوة.

وأضاف أن هذه الدول يجب أن تتعلم القتال من أجل نفسها، مؤكداً أن أمريكا لن تكون موجودة لتقديم الدعم بعد الآن، خاصة بعد عدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة في وقت سابق.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “إيران تم تدميرها بشكل أساسي وأن الجزء الصعب من الحرب قد انتهى”، داعياً هذه الدول للذهاب للحصول على نفطها الخاص.

وفي منشور منفصل، هاجم ترامب فرنسا، متهماً إياها بعدم التعاون الكافي، مشيراً إلى منعها تحليق الطائرات المحملة بالإمدادات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل.

ووصف ترامب فرنسا بأنها كانت “غير مفيدة للغاية” فيما يتعلق بما أسماه “جزار إيران”، الذي قال إنه تم القضاء عليه بنجاح، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتذكر هذا الموقف.

نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تسعى إلى بناء تحالفات إقليمية جديدة مع دول عربية أبدت استعدادها الصريح للقتال إلى جانب إسرائيل، في مؤشر على تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة.

وخلال جلسة مغلقة للحكومة الإسرائيلية اليوم، كشف نتنياهو عن محادثات سرية أجراها مع قادة عرب على مدار السنوات الماضية، حذرهم فيها من المشروع التوسعي الإيراني.

وأوضح نتنياهو أنه أبلغ هؤلاء القادة صراحة بأن إيران “ستحتل أراضيكم وتسقط ممالككم” حال امتلاكها القدرة على ذلك، مشيرًا إلى أن التحذيرات لم تلق آذانا صاغية في حينه، إلا أن هؤلاء القادة أصبحوا اليوم يدركون صحة ما أنذرهم به.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تعمل حاليًا على بناء تحالفات مع هذه الدول العربية، التي أبدت استعدادها للقتال إلى جانبها، في خطوة تعكس تحولات عميقة على صعيد الاستراتيجية الإقليمية.

وفيما يتعلق برؤيته لمرحلة ما بعد الحرب، أعرب نتنياهو عن أمله في أن تنجح الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، في ظل التوترات المتصاعدة مع طهران، مؤكدًا على ضرورة إجراء “تغيير جذري” في المنطقة لمنع سيطرة إيران على هذا الممر المائي الحيوي.

كما طرح نتنياهو بديلًا اقتصاديًا استراتيجيًا يتمثل في مد شبكة أنابيب لنقل الغاز والنفط من السعودية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، واصفًا المشروع بأنه “مصلحة عالمية مشتركة” تتجاوز الحسابات الإقليمية الضيقة.

وعلى الصعيد العسكري، أشار إلى أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية من شأنه أن يلحق ضربة بالغة باستقرار النظام في طهران ويزعزع بنيته الداخلية.

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اللواء جمشيد إسحاقي وإيران تحدد موعد تشييع رئيس الأركان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، مقتل المستشار العسكري الإيراني اللواء جمشيد إسحاقي في هجوم استهدف منزله، ووصف البيان الرسمي الحادث بأنه “جريمة إرهابية أمريكية-صهيونية”.

وجاء في بيان القائد العام للحرس الثوري: “أتقدم بالتبريك والتعزية باستشهاد القائد المجاهد اللواء جمشيد إسحاقي وعدد من أفراد عائلته… لقد أمضى عمره الشريف في خدمة صادقة للإسلام والدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي”.

وأشار البيان إلى مساهمات إسحاقي في الدفاع المقدس، وحرب رمضان، وجهوده لتعزيز قدرات القوات الإيرانية، متمنياً له “علو الدرجات ومرافقة سيد الشهداء الإمام الحسين، ولأسرته وزملائه الثبات في نهج الولاية”.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية موعد مراسم تشييع رئيس الأركان الفريق عبد الرحيم موسوي، الذي اغتيل في هجوم أمريكي إسرائيلي بداية الحرب.

وأكدت وكالة تسنيم أن الجثمان سيُواري الثرى في حرم “السيدة فاطمة المعصومة” في مدينة قم، على أن تبدأ مراسم الدعاء والتوديع مساء الخميس وتستكمل صباح الجمعة بمراسم دعاء الندبة في مسجد جمكران.

وذكرت المصادر أن موسوي قتل إلى جانب عدد من كبار القادة، بينهم القائد العام للحرس الثوري محمد باكبور، والأمين العام لمجلس الدفاع علي شمخاني، ورئيس الدعم اللوجستي للقوات المسلحة عزيز ناصر زاده، جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وزير الحرب الأمريكي: الأيام المقبلة في إيران ستكون حاسمة

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الأيام القادمة ستكون حاسمة في المواجهة العسكرية مع إيران، مؤكّدًا أن طهران تدرك ذلك جيدًا.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح هيغسيث أنه زار خلال عطلة نهاية الأسبوع القوات الأمريكية المشاركة في عملية “الإبادة الملحمية” ضد إيران، مشيرًا إلى أن الجنود عبّروا مرارًا عن شعورهم بأن المعركة طال انتظارها ويجب خوضها للأجيال القادمة.

وكشف الوزير أن الطيارين الثلاثة الذين أسقطتهم “نيران صديقة كويتية” قبل أسابيع عادوا للمشاركة في العمليات العسكرية، حيث نفذوا ضربات جوية على العاصمة الإيرانية طهران الليلة الماضية، مؤكدًا أنهم لم يغادروا ساحة المعركة.

ونقل هيغسيث عن رئيس طاقم الطائرة قوله إن الأسابيع الماضية كانت مزدحمة وصعبة، لكنه يشعر بشرف كبير لاستدعائه للمشاركة في المعركة، مضيفًا أنهم لا يستطيعون تحويل المسؤولية إلى غيرهم، وطلب توجيه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيابة عنهم.

وأشار الوزير إلى أن النظام الإيراني الجديد يجب أن يكون أكثر حكمة من سابقه، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب لا يخدع ولا يتراجع، وهو مستعد لعقد صفقة بشروط واضحة لدى طهران.

وحذّر هيغسيث من أن وزارة الحرب الأمريكية ستواصل الضغط المكثف إذا لم تتخذ إيران القرار المناسب، مضيفًا أن الضربات الأمريكية “تضر بمعنويات الجيش الإيراني، ما يؤدي إلى حالات فرار واسعة ونقص في الأفراد الأساسيين”.

كما انتقد الوزير حلف شمال الأطلسي، قائلًا: “لا يُعتبر التحالف ذا قيمة حقيقية إذا كانت الدول التي تضمّه غير مستعدة للوقوف إلى جانبك عند الحاجة”.

وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد: إيران لن تواجه أي نقص في الوقود رغم التصعيد الأمريكي الإسرائيلي

أكد وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد أن إيران لن تعاني من أي نقص في الوقود على خلفية التصعيد الأخير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وأشار الوزير في منشور عبر قناته الرسمية على تطبيق “تلغرام” اليوم الثلاثاء إلى أن الحسومات على مبيعات النفط انخفضت بشكل كبير، فيما ارتفع متوسط سعر البيع للنفط بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الإجراءات اللازمة لضمان إمدادات الوقود قد تم اتخاذها بالفعل.

وقال محسن باك نجاد: “لا داعي للقلق بشأن إمدادات الوقود، الشعب يمكن أن يكون مطمئنًا بأنه لن تواجه البلاد أية مشاكل في هذا المجال”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، بينما تواصل إيران تنفيذ هجمات انتقامية تستهدف المنشآت العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع توقف الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل حاد، ما زاد الضغوط على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة.

مجتبى خامنئي يشكر علماء أهل السنة في كردستان على تعازيهم بوفاة والده

وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة شكر إلى علماء أهل السنة في محافظة كردستان الإيرانية، عبّر فيها عن تقديره لمواساتهم له إثر وفاة والده المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي أعلنت وفاته رسميًا في الأول من مارس الجاري.

وجاء في الرسالة الخطية: “إلى العلماء الأجلاء في محافظة كردستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أُعرب عن شكري وتقديري لإظهاركم المواساة بمناسبة استشهاد القائد العظيم الشأن للثورة الإسلامية في إيران، وأقدّر لطفكم تجاهي”.

وأضاف مجتبى خامنئي: “أسأل الله تعالى أن يوفق العلماء الأجلاء ويؤيدهم في خدمة الدين الإسلامي الحنيف”.

ويأتي شكر مجتبى خامنئي بعد أن نجا من محاولة اغتيال في السابع من مارس الجاري، بحسب تقرير “القناة 12” العبرية، عقب مقتل والده علي خامنئي يوم 28 فبراير.

سيناتور أمريكي: غياب الاستراتيجية يقود واشنطن إلى “هزيمة مخزية” في مواجهة إيران

انتقد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن غياب استراتيجية واضحة في مواجهة إيران قد يؤدي إلى “هزيمة مخزية”.

وقال ميرفي، الذي يطلع على تفاصيل العمليات الأمريكية عبر جلسات إحاطة سرية: “كل هذه أهداف تكتيكية وليست استراتيجية. لأن الاستراتيجية غير موجودة… هذا سبب خسارتنا للحرب بشكل ذريع ومخز”.

وأشار إلى صعوبة تحقيق الأهداف المعلنة من قبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي تشمل: تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية، الحد من قدرات طهران الصاروخية، والقضاء على الصناعة العسكرية الإيرانية.

وأوضح ميرفي أن استهداف القوات الجوية غير واقعي مع الاعتماد المتزايد للطائرات المسيرة، كما أن تعطيل الأسطول الإيراني التقليدي لن ينجح بسبب انتشار آلاف الزوارق الصغيرة والمسيّرة، مشددًا على أن تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية هو مهمة معقدة وصعبة التنفيذ.

بلومبرغ: تحركات الحوثيين مرتبطة بالخطوات الأمريكية ضد إيران وسط مخاوف من تصعيد في البحر الأحمر

أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين أوروبيين مطلعين أن أي تحرك عسكري محتمل لجماعة الحوثيين في اليمن سيكون مرتبطًا بمستوى التصعيد الإضافي الذي قد تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران.

ووفقًا للمسؤولين، ترى واشنطن أن طهران تدفع الحوثيين للاستعداد لحملة جديدة تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من استهداف السفن التجارية وتهديد أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وتأتي هذه التحليلات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الصراع إلى جبهات إضافية، بما في ذلك اليمن والبحر الأحمر، ما قد يزيد التوتر ويؤثر على أمن الطاقة والتجارة الدولية.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية في تحليل لها السيناريو المحتمل لتوسع الصراع ليشمل مضيق باب المندب وقناة السويس، مشيرة إلى قدرة القوات اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله على استهداف هذه الممرات الحيوية.

وأوضح المحللون أن أي تدخل فعلي للحوثيين في هذا المحور سيضاعف الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه الممرات في شحنات الطاقة والتجارة العالمية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مؤخراً أول عملية عسكرية لهم “دعماً لإيران ضد أهداف إسرائيلية في جنوب فلسطين المحتلة”، مؤكدين استعدادهم للتدخل المباشر إذا استمر التصعيد أو استخدم البحر الأحمر في هجمات ضد إيران أو الدول الإسلامية.

هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 5500 إسرائيلي بلا مأوى عشية عيد الفصح بسبب الضربات الإيرانية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أكثر من 5500 إسرائيلي أصبحوا بلا مأوى عشية عيد الفصح اليهودي، نتيجة تدمير منازلهم في الضربات الإيرانية الأخيرة.

وكشفت الهيئة أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تستعد لاحتمال تصاعد وتيرة إطلاق النار من إيران ولبنان خلال فترة العيد وليلة عيد الفصح، رغم غياب معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن نوايا الجهات المهاجمة.

وفيما يتعلق بحجم عمليات الإطلاق الصاروخي من إيران خلال الأيام الماضية، يقدّر الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات جاءت جزئيًا نتيجة عجز الإيرانيين عن تنفيذ رشقات صاروخية كبيرة، وأنها استهدفت بشكل أساسي مناطق الجنوب، عقب ما يعتبره الإيرانيون نجاحًا في استهداف مدينتي ديمونا وعراد.

ومن المتوقع أن تجري قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة المقبلة تقييمًا جديدًا للسياسة المتبعة على صعيد الجبهة الداخلية المدنية بعد انتهاء العيد، غير أن التقديرات تشير إلى أن هذه السياسة ستبقى دون تغيير في الفترة القريبة المقبلة.