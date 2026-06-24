ترامب مخاطباً نتنياهو: الجميع يكرهونك واليهود سئموا منك

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإنهاء المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشكل فوري، إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية المتعلقة بحرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم أو تكاليف إضافية على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه “لا توجد رسوم عبور، ولا تكاليف تأمين، ولا أي رسوم أخرى من أي نوع” تُفرض على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن هذه التأكيدات جاءت ردًا على ما وصفه بتقارير “كاذبة ومثيرة للمشاكل” تحدثت عن فرض أعباء مالية على حركة الملاحة في المضيق.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن صحة هذه المعلومات تمثل عنصرًا أساسيًا في مسار المحادثات الجارية، محذرًا بقوله: “إذا كانت هذه المعلومات خاطئة، فستنتهي المفاوضات فورًا”.

وفي ملف آخر، نفى ترامب صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم واشنطن أموالًا لإيران أو الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية تدرس الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية الخاضعة للسيطرة الأمريكية، على أن تُخصص لشراء منتجات زراعية أمريكية.

وقال ترامب: “سنفرج عن جزء من أموالها، الخاضعة لسيطرتنا الكاملة، لمزارعينا ومربي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها”.

وأشار إلى أن إيران تواجه نقصًا حادًا في المواد الغذائية، مؤكدًا أن عمليات الشراء ستتم حصريًا من الأسواق الأمريكية، بما يدعم المزارعين الأمريكيين ويؤمن احتياجات إيران الغذائية في الوقت ذاته.

كتاب جديد يكشف مكالمة صاخبة بين ترامب ونتنياهو: توتر حاد قبل اتفاق إنهاء حرب غزة

كشف كتاب جديد صدر في الولايات المتحدة عن تفاصيل مكالمة هاتفية وُصفت بالمتوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جرت قبل أيام من إعلان اتفاق إنهاء الحرب في غزة العام الماضي.

وبحسب ما أورده الكتاب الذي ألّفه صحافيان من صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن المكالمة وقعت خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تدفع بخطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار الكتاب إلى أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف كانا يشاركان في جهود الوساطة، وسط توترات متصاعدة بعد غارة إسرائيلية استهدفت قيادات من حركة حماس في قطر بتاريخ 9 سبتمبر، وهو ما أدى إلى أزمة دبلوماسية مع الدوحة.

وبحسب الرواية، فقد عبّر كوشنر وويتكوف عن غضب شديد من الجانب الإسرائيلي، واعتبرا أن المعلومات المقدمة من المقرب من نتنياهو، رون ديرمر، لم تكن دقيقة، ما زاد من حدة التوتر داخل دوائر البيت الأبيض.

وتتحدث الرواية أيضًا عن أن قطر في البداية اتخذت موقفًا متحفظًا بشأن الاستمرار في دعم جهود الوساطة، قبل أن تعود لاحقًا للمشاركة في مسار تفاوضي جديد.

وخلال لقاءات لاحقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى بحث مسودة خطة السلام الأمريكية مع مسؤولين قطريين، الذين أدخلوا تعديلات مباشرة على الوثيقة، وفق ما ذكره الكتاب.

كما أشار الكتاب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض الاتفاق على قادة عرب ومسلمين قبل عرضه على نتنياهو، وسط مخاوف داخل البيت الأبيض من احتمال اعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخطة.

وفي المكالمة الهاتفية التي تلت ذلك، يورد الكتاب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه انتقادات حادة لنتنياهو، قائلاً له إنه لا يمكنه التراجع عن الاتفاق، مؤكداً أنه دعم إسرائيل على مدى سنوات.

وتشير الرواية إلى أن الاتفاق تم الإعلان عنه لاحقًا بشكل مشترك بين الطرفين، رغم أن بعض تفاصيله النهائية لم تكن قد اكتملت بالكامل وقت الإعلان، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ لاحقًا.