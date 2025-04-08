ترامب مخاطبا أردوغان: لقد فعلت ما عجز عنه الآخرون على مدى ألفي عام (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “عن محادثة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وقال ترامب: “أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانينا.. لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام.. لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيا.. عبر وكلائك”.

وتابع ترامب: “قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنا ربما كنت أنا من أخذها”.

وأضاف ترامب: “أردوغان” شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره”.

هذا “وجاء تصريح “ترامب”، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وتوجه “ترامب” إلى ضيفه “بنيامين نتنياهو”، بالقول: “أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها ما دمت منطقيا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيا.. علينا جميعا أن نكون منطقيين”.

وكان “نتنياهو”، “أعلن أنه لا يريد قواعد تركية في سوريا، وردا على ذلك نصحه “ترامب” بحل المشاكل مع تركيا بعقلانية”، وقال نتنياهو، “إنه ناقش مع “ترامب” الملف السوري، مشيرا إلى أن إسرائيل “لا تريد رؤية تركيا تستخدم الأراضي السورية كقاعدة ضدها”، وأضاف: “تحدثنا عن السبل التي يمكننا من خلالها تجنب هذا الصدام”.

من جهته، أعرب “ترامب” عن استعداده للمساعدة في حل المشكلة بين تركيا وإسرائيل، وتابع: “أبلغت نتنياهو، “أن على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا”.

الشيباني يصدر قرارا يخص سفيري سوريا في روسيا والسعودية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية بأن “وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، قرر نقل سفيري سوريا في روسيا وفي السعودية إلى الإدارة المركزية في دمشق”.

وقال المصدر لوكالة “سانا”: “أصدر وزير الخارجية قرارا يقضي بنقل كل من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو”.

وأضاف: “سيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة”.

هذا “ويشغل محمد سوسان منصب سفير سوريا في السعودية وبشار الجعفري منصب سفير سوريا في روسيا”.

تركيا تعلن مشاركة الرئيس السوري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

أعلن المتحدّث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك، “أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور تركيا في 11 أبريل الجاري”.

وقال تشيليك، “إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيكون مع “الشرع” للمشاركة بمنتدى أنطاليا الديبلوماسي”.

وسيعقد منتدى أنطاليا الديبلوماسي “في الفترة ما بين 11 و13 أبريل الجاري، في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا”.

رئيس الحكومة اللبنانية: سأزور دمشق قريبا

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أنه “سيزور سوريا قريبا، حيث سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على رأس وفد وزاري وأمني”.

وقال سلام، “سأزور دمشق قريبا وألتقي الرئيس الشرع على رأس وفد وزاري وأمني للبحث معه في كل الملفات العالقة والمطروحة ومتابعة لقاء جدة بين وزيري الدفاع في البلدين”.

واستضافت مدينة جدة السعودية في 28 مارس الماضي، “اجتماعا لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسى، اتفق فيه الجانبان على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين”.

واتفق الجانبان كذلك على “تشكيل لجان قانونية ومتخصصة في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية خاصة على الحدود”.

المبعوث الأممي غير ‏بيدرسون: ناقشت مع الرئيس أحمد الشرع الانتقال السياسي في سوريا

أفاد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد.

وقال بيدرسون في تدوينة نشرها على منصة “X” مساء الاثنين: “أقدر النقاش الواسع في دمشق مع السيد أحمد الشرع حول جميع جوانب عملية الانتقال السياسي الجارية في سوريا”، وأضاف: “من الممكن إيجاد مسار للمضي قدما يتماشى مع المبادئ الأساسية للقرار 2254 إذا تم اتخاذ القرارات الصحيحة من قبل الأطراف السورية والدولية على حد سواء”.

وأكد المسؤول الأممي “على ضرورة الاستمرار في تخفيف العقوبات”، مشيرا إلى “أن الشعب السوري بحاجة إلى مستقبل اقتصادي”.

وذكر في تدوينته أنه “جدد إدانته للهجمات المتكررة والتدخلات الإسرائيلية في سوريا، موضحا أنه يقدر التزام السلطات السورية المؤقتة وفاءها بالاتفاقات مع إسرائيل”.

وأوضح بيدرسون “أنهما قاما بمراجعة مجموعة كاملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه الشعب السوري، وناقشا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات المؤقتة”.

وكشف أنه أكد خلال اللقاء مع الشرع “ضرورة منع أي دورة جديدة من العنف والتركيز على بناء الثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك بعد أحداث عنف اجتاحت مناطق الساحل السوري، وأسفرت عن مقتل المئات”.

ولفت بيدرسون إلى “أنه طرح مع الشرع ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، كما بين أيضا أنه ناقش مع الشرع أهمية وجود إطار شفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس الشعب المؤقت”.

جددت إدانتي للهجمات المتكررة والتدخلات الإسرائيلية في سوريا وأقدّر التزام السلطات المؤقتة السورية بالوفاء بالاتفاقات مع إسرائيل. — UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) April 7, 2025