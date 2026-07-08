ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران: لا أريد أيّ تعاملات مع طهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران “انتهت على ما يبدو”، مؤكدًا عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع طهران، في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال وجوده في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الإيرانيين “يقفون وراء المشكلات في المنطقة”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “أهدرت الكثير من الوقت” في التعامل مع طهران.

وجدد ترامب تأكيده أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على موقف واشنطن الرافض لتطوير طهران قدرات نووية عسكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن الملفات الأمنية في المنطقة ومستقبل أي تفاهمات بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن موقف حلف شمال الأطلسي “الناتو” بشأن ملفي إيران وغرينلاند، معتبرًا أن الولايات المتحدة لا تحصل على معاملة منصفة داخل الحلف.

وقال ترامب إن واشنطن أنفقت أكثر من تريليون دولار على حماية الحلف، لكنه أشار إلى أن الناتو لم يقدم الدعم للولايات المتحدة في مواجهة ما وصفها بـ”أول دولة راعية للإرهاب”.

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آليات تمويل الحلف، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل حصة غير متناسبة مقارنة ببقية الأعضاء، وأكد أن غرينلاند تمثل “قضية كبيرة” بالنسبة لواشنطن.

وتأتي هذه التصريحات خلال مشاركة ترامب في اجتماعات قمة حلف الناتو في أنقرة، وسط نقاشات حول ملفات الأمن الدولي والتزامات الدول الأعضاء داخل الحلف.