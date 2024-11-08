«ترامب» معلّقا حول الاتصالات مع «بوتين»: اعتقد أننا سنتحدث

علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه “مستعد لإجراء حوار معه”.

وأعرب ترامب، عن اعتقاده “بأنه سيكون هناك حوار بينهما”، وقال: “منذ إعلان فوزه بالسباق الرئاسي، أجرى محادثات مع “حوالي 70 من قادة العالم، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفلاديمير زيلينسكي” .

وفي معرض تقييمه لمحادثاته مع الرئيس جو بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قال “ترامب”، “إنها أجريت بطريقة محترمة للغاية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنّأ دونالد ترامب، إثر انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن “موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي”، مشيرا إلى أن “تصريحات “ترامب” خلال حملته الانتخابية “تستحق الاهتمام”.