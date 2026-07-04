ترامب: منحنا إيران أسبوعاً لإقامة جنازة خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع كامل لإقامة مراسم جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، موضحاً أن ذلك جاء “من منطلق اللطف”، وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي لأمريكا، خلال كلمة ألقاها على هامش احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها في ولاية ساوث داكوتا، أن الإيرانيين “يتطلعون بشدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن “هزمت فنزويلا في يوم واحد ووجهت ضربات قاسية لإيران”، على حد وصفه، مضيفاً أن طهران “تريد التسوية بشدة وتسعى إلى الجلوس على طاولة المفاوضات”.

وقال: “منحنا إيران أسبوعاً كإجازة من أجل جنازة علي خامنئي لأننا نتحلى باللطف”، في إشارة إلى التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة.

وفي سياق متصل، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران، صباح السبت، مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، وسط مشاركة آلاف الإيرانيين الذين ارتدوا الملابس السوداء، حيث انطلقت الفعاليات منذ ساعات الفجر، قبل أن يعلن التلفزيون الإيراني بدء التشييع الرسمي عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وذكرت مصادر إيرانية أن مراسم التشييع تستمر لمدة 6 أيام، وتشمل محطات في عدد من المدن الإيرانية وصولاً إلى العراق، قبل أن يتم دفن الجثمان في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في مرقد الإمام الرضا.

وتشير التقديرات إلى احتمال مشاركة ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في مراسم التشييع داخل طهران وحدها، فيما وُضعت عمامة سوداء على النعش داخل المصلى الكبير في العاصمة.