ترامب من إسرائيل: الحرب في غزة انتهت.. ماذا كتب بـ«سجل الضيوف» بالكنيست؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مؤكداً أنه تلقى “ضمانات شفهية” من دول عربية وإسلامية بشأن تنفيذ اتفاق سلام في المنطقة، وهو ما يثق به. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب على متن الطائرة الرئاسية قبيل وصوله إلى مطار تل أبيب في إسرائيل.

وفي حديثه للصحافيين، وصف ترامب الوضع قائلاً: “سنجعل الجميع سعداء. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الجميع سعيد. سواء كانوا يهوداً أو مسلمين أو من الدول العربية، كل دولة تحتفل في الشوارع”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذه اللحظة “تاريخية وغير مسبوقة”، حيث لم يشهد العالم مثل هذا التوحّد في المنطقة منذ آلاف السنين.

وأوضح ترامب أن الجولة المقبلة ستكون في مصر حيث سيعقد لقاءات مع “جميع قادة الدول القوية والكبيرة والغنية جداً”، مشيراً إلى أن جميع الدول ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه “لم يحدث هذا من قبل”، وأن هذه التوافقات تعد خطوة كبيرة نحو السلام.

وبشكل قاطع، أعلن ترامب أن “الحرب انتهت، الحرب انتهت، الحرب انتهت”، في تأكيد على أن الصراع في غزة قد بلغ نهايته. وأضاف أن “حماس” قد وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام التي تم الاتفاق عليها.

على صعيد آخر، كشف ترامب عن وجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بعض التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه تم تجاوز هذه الخلافات “بسرعة” وبما يخدم مصالح السلام في المنطقة.

دوّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه في سجل الضيوف بالكنيست الإسرائيلي قبيل إلقائه خطاباً من المقرر أن يتناول فيه مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي إشارة إلى أهمية الزيارة، كتب ترامب في السجل: “هذا شرف عظيم لي – يوم عظيم وجميل. بداية جديدة.”

ألمانيا تعيد تقييم قرار تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قبل قمة وقف الحرب في غزة

أعلن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أن السلطات الألمانية ستعيد تقييم قرارها بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك قبل قمة مرتقبة اليوم الاثنين تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في الثامن من أغسطس الماضي أن الحكومة قررت وقف منح تراخيص لتصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر، فيما لم تُصدر برلين أي ترخيص جديد منذ ذلك الحين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح كلينغبايل في مقابلة مع وسائل إعلام محلية أن ألمانيا “تعيد تقييم الوضع”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول نتائج المراجعة أو التغييرات المحتملة في السياسة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة للجيش بمناسبة بدء عودة الأسرى من غزة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة إلى جنود الجيش النظاميين والاحتياط بمناسبة بدء عودة الأسرى من قطاع غزة.

وقال كاتس في رسالته: “في اليوم الذي تستقبل فيه دولة إسرائيل أسرانا العائدين من حركة حماس بحماس وترقب، نسترجع بفخر واعتزاز هذه اللحظة المهمة، ونتذكر أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود مقاتلينا وقادتنا في جميع فروع الجيش الإسرائيلي برا وجوا وبحرا”.

وأضاف أن “المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ واقع في غزة ينزع فيه سلاح حماس ويطهر المنطقة من أنفاق الإرهاب وبنيتها التحتية، مع استمرار الجيش في حماية التجمعات السكانية داخل القطاع”.

وأكد أن “مهمة المؤسسة الدفاعية لم تنته بعد، والتحديات قائمة، داعياً جميع الجنود إلى الوقوف صفاً واحداً بعزم وحكمة وجرأة لضمان عدم تكرار الأوضاع السابقة قبل السابع من أكتوبر 2023”.

وختم كاتس رسالته بالتأكيد على ثقته في قدرات الجنود وتفانيهم، مشيراً إلى أن “شعب إسرائيل ومواطنيها لديهم من يعتمد عليه حتى في مواجهة تحديات المستقبل”.

وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بياناً مشتركاً أكدوا فيه عبور الأسرى العائدين الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية برفقة قوات الجيش والشاباك.

وأوضح البيان أن الأسرى العائدين هم: إيتان مور، ألون أوهيل، زيف بيرمان، غالي بيرمان، غاي جلبوع-دلال، عمري ميران، وماتان إنغرست، وسيتم نقلهم إلى نقطة الاستقبال الأولية للقاء عائلاتهم، مع استعداد الجيش لاستقبال أسرى إضافيين لاحقاً عبر الصليب الأحمر.