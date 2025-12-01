ترامب: من المهم أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا أمر بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة عدم قيام أي شيء قد يعرقل تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” مساء الاثنين، إن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يعمل بجد لضمان تحقيق نتائج إيجابية، وأن تتمتع سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة.

وأضاف أن هذه فرصة تاريخية تساهم في تعزيز النجاح الذي تحقق بالفعل في سبيل السلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رضا الولايات المتحدة عن النتائج التي تحققت بفضل العمل الجاد والعزيمة في سوريا، مؤكدًا أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحكومة السورية في تنفيذ خططها لتحقيق إنجازات جوهرية وبناء دولة مزدهرة.

كما أشار ترامب إلى أن إنهاء العقوبات القاسية ساعد سوريا كثيرًا، وأن القيادة والشعب السوري قدّروا هذا الدعم بشكل كبير.

سوريا.. وزارة الداخلية تعلن القبض على متزعم ميليشيا “الدفاع الوطني” في حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، إلقاء القبض على سامي أوبري، متزعم ما كان يعرف بميليشيا “قوات الدفاع الوطني” في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق.

وقال قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، إن وحدات الأمن الداخلي وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من القبض على أوبري استنادًا إلى معلومات دقيقة، بعد متابعة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد متسللاً.

وأضاف عبد الغني أن أوبري ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين، مشيرًا إلى أنه شارك في تأسيس الميليشيا عام 2012 وتولى قيادتها حتى عام 2017.

كما أشرف على سلسلة من الانتهاكات، شملت إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية، ونهب ممتلكات المهجرين قسراً من مدينة حلب عام 2016.

وذكر البيان أن أوبري عين في أواخر 2017 مسؤولًا للعلاقات العامة في الميليشيا واستمر في التنسيق مع تشكيلات طائفية مرتبطة بالنظام السابق، قبل أن يفر إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب.

وأكد عبد الغني أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملف إلى القضاء لضمان محاسبته وفق القانون.