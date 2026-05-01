ترامب: نتطلع لعلاقة قوية ومثمرة مع العراق

هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي الزيدي بمناسبة ترشيحه لتولي منصب رئيس وزراء العراق، معربًا عن تطلع بلاده إلى علاقة جديدة “قوية ومثمرة” مع بغداد خلال المرحلة المقبلة، وذلك في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”.

وأكد ترامب في منشوره أنه يتطلع إلى بناء علاقة مختلفة مع العراق تقوم على التعاون والاستقرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تمثل “فصلًا جديدًا ومهمًا” في العلاقات بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أعلن الزيدي أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب، تلقى خلاله التهنئة على تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إلى جانب دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة في بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، نقلته وكالة رويترز، أن الاتصال تناول مستقبل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، مع تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.

ويأتي تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، وهو تحالف سياسي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، ليحل محل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي واجه ترشيحه معارضة أمريكية صريحة.

وكان ترامب قد سبق وأن أعرب في تصريحات سابقة عن رفضه عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، محذرًا من تداعيات سياسية واقتصادية، ومؤكدًا أن واشنطن قد تعيد النظر في دعمها للعراق في حال حدوث ذلك.

وتشير التطورات الأخيرة إلى مرحلة سياسية جديدة في بغداد، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع التوازنات الإقليمية والدولية، وسط ترقب لمسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وانعكاساته على العلاقة مع واشنطن.