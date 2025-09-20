ترامب: نحقق أرباحاً من الحرب في أوكرانيا عبر بيع العتاد العسكري

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تجني أموالاً من الحرب في أوكرانيا من خلال بيع العتاد العسكري، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يسعى لتحقيق أرباح من النزاع نفسه.

وقال ترامب: “لا أريد أن نجني المال من الحرب في أوكرانيا، ولكننا نحقق أرباحاً من خلال شراء معداتنا”.

وأوضح أن واشنطن لا تنفق أي أموال مباشرة على الحرب، بل يتم تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا من قبل حلف الناتو الذي يشتري المعدات الأمريكية.

يشار إلى أن ترامب سبق أن أكد في أغسطس 2025 أن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل أي نفقات مالية مباشرة للحرب، قائلاً: “نحن لا ندفع أي أموال لأوكرانيا.. الآن نحن لا نخسر أي أموال.. الآن نحن نبيع أسلحة لحلف الناتو بعد موافقتهم على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5%”.

في المقابل، شددت روسيا على أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل أي تسوية للنزاع، مع تحذير وزير الخارجية سيرغي لافروف من أن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا.