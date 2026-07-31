ترامب: نخوض عمليةً عسكريةً في إيران ولسنا في حالة حرب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنفذ “عمليةً عسكريةً وليست حربًا” ضد إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية ألحقت، بحسب قوله، “دمارًا هائلًا” بالقدرات العسكرية الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الهجمات التي بدأت قبل خمسة أشهر أدت، وفق تعبيره، إلى تدمير القدرات البحرية الإيرانية والقضاء على قدرات إطلاق الطائرات المسيّرة، مضيفًا أن إيران “اتسمت بعدم الأمانة وانعدام النزاهة بشأن الاتفاق، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئًا، فوضعهم سيئ للغاية”.

وأضاف ترامب أن “شيئًا ما سيحدث” بشأن إيران، في إشارةٍ إلى احتمال تصعيدٍ جديدٍ، مؤكدًا أن طهران ما زالت تمتلك “بعض القدرات”، ومتوعدًا بأن الولايات المتحدة “ستضرب إيران بشكلٍ قويٍّ للغاية” إذا استدعت الضرورة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يشاركون في المحادثات المتعلقة بإيران، مضيفًا أن “الإيرانيين يمكنهم إنهاء الأمر في 10 دقائق لكنهم يقضون سبع ساعات في التفاوض”.

وفي سياقٍ متصلٍ، نقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن مسؤولٍ أمريكيٍّ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لمنح محادثات السلام مع إيران فرصةً، شريطة موافقة طهران على وقف إطلاق النار.

وقال المسؤول: “هذا هو الأساس لأي نوعٍ من المفاوضات، إنه يبدأ بوقفٍ لإطلاق النار، ويجب أن يبدأ من إيران”، مضيفًا أن القيادة الإيرانية تتحمل مسؤولية ترتيب أوضاعها الداخلية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي يريد التوصل إلى اتفاقٍ في أقرب وقت، محذرًا من أن استمرار الهجمات على السفن أو القواعد الأمريكية أو حلفاء واشنطن في الخليج “سيكون له ثمن”.

وأوضح المسؤول أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة عبر فرقٍ تقنيةٍ ووسطاء دوليين، وأن الهدف يتمثل في التوصل إلى صيغةٍ جديدةٍ من مذكرة تفاهم تحتفظ ببعض العناصر الأساسية للاتفاق السابق، مشيرًا إلى أن ترامب يواصل المطالبة ببقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة من دون فرض رسومٍ على السفن.