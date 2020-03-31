ترامب وأردوغان: وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا مهم الآن أكثر من أي وقت مضى

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتركيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أن الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا مطلوب في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.