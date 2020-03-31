ترامب وأردوغان: وقف إطلاق النار في سوريا وليبيا مهم الآن أكثر من أي وقت مضى

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة وتركيا.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على أن الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وسوريا مطلوب في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى.
وقال المتحدث في بيان مكتوب: “اتفق الرئيسان على التعاون الوثيق في المحافل الدولية المعنية بالقضاء على فيروس كورونا واستعادة الاقتصاد العالمي، كما اتفق الرئيسان ترامب وأردوغان على أهمية أن تلتزم البلاد المليئة بالصراعات، وعلى وجه الخصوص، سوريا وليبيا، بنظام وقف إطلاق النار والعمل على حل النزاعات، في الوقت الراهن، أكثر من أي وقت مضى”.
واتفق الرئيسان على العمل معاً بشكل وثيق في الحملة الدولية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الاقتصاد العالمي، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والثنائية.
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