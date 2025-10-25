ترامب وأمير قطر يجتمعان على متن الطائرة الرئاسية قبل قمة ماليزيا

أفاد البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجري لقاءً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على متن الطائرة الرئاسية خلال توقف للتزود بالوقود في قطر، أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

وسيُرافق ترامب في هذه الجولة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فيما تشمل الزيارة لقاءً مرتقباً مع الرئيس الصيني شي جيبينغ، الذي يعتبر مهماً للاقتصاد العالمي، مع توقع التوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100٪ كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وأبدى ترامب أيضاً انفتاحه على لقاء محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون خلال جولته الآسيوية، مشيراً إلى أنه آخر لقاء جمعه بكيم كان في 2019، وأنه يحتفظ بعلاقة ممتازة معه.

وتشمل الجولة الآسيوية كل من ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.