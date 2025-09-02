ترامب: واشنطن «خالية من الجريمة» وشيكاغو «أسوأ مدينة بالعالم»

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدينة شيكاغو بأنها “أسوأ وأخطر مدينة في العالم على الإطلاق”، معبرًا عن غضبه إزاء موجة العنف المستمرة في المدينة، ومشيرًا إلى أنها شهدت عطلة نهاية أسبوع دموية أخرى تضمنت 32 حادث إطلاق نار، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 54 آخرين، فيما كانت نهايتي الأسبوع السابقتين مشابهتين، ما يعكس تصاعد أزمة العنف.

وفي هجوم مباشر على حاكم ولاية إلينوي، جي. بي. بريتزكر، قال ترامب: “بريتزكر يحتاج للمساعدة بشكل كبير، هو فقط لا يعرف ذلك بعد”.

وأكد الرئيس الأمريكي عزمه حل مشكلة الجريمة بسرعة، قائلاً: “سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، تمامًا كما فعلت في واشنطن العاصمة. شيكاغو ستصبح آمنة مرة أخرى، وقريبًا”، مختتمًا تصريحه بشعاره الانتخابي “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأثار ترامب تساؤلات حول الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها، بما في ذلك نشر الحرس الوطني وعرباتهم المدرعة “هامفي” في شوارع المدينة، في حال فشل السلطات المحلية في استعادة النظام والسيطرة على الجريمة. تأتي هذه التحركات ضمن خطط إدارة ترامب لشن حملة فيدرالية مشددة ضد الجريمة والهجرة في المدينة.

وسجلت شيكاغو في عام 2024 أعلى عدد من جرائم القتل بين المدن الأمريكية، حيث بلغت 573 حالة مقارنة بـ377 في نيويورك و268 في لوس أنجلوس.

وفي سياق متصل، وصف حاكم ولاية إلينوي خطة ترامب لمكافحة الجريمة بأنها “غزو”، فيما تعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات صارمة في حال استمرار فشل السلطات المحلية في السيطرة على الوضع.

وتأتي هذه التصريحات بعد نشر قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن في أغسطس الماضي، ضمن ما وصفه ترامب بـ”حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة”، مع توجه لاحقًا إلى فرض النظام في مدن أمريكية أخرى تعاني من معدلات جريمة مرتفعة.

يذكر أن ترامب يتوعد بالتدخل العسكري والفيدرالي في حال استمرار تدهور الوضع الأمني في شيكاغو، وسط تصاعد أعمال العنف والجريمة التي تشهدها المدينة، في محاولة لإعادة فرض النظام وضمان سلامة المواطنين.

ترامب يعلن واشنطن “منطقة خالية من الجريمة” ويدعو مدنًا أخرى للتعاون الفيدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العاصمة واشنطن أصبحت “منطقة خالية من الجريمة”، مشيدًا بعمدة المدينة، موريل باوزر، على تعاونها مع إدارته في خفض معدلات الجريمة، ودعا المدن الأخرى التي تديرها قيادات ديمقراطية إلى اتباع نهج مماثل.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال”: “رائع! العمدة موريل باوزر أصبحت محبوبة للغاية لأنها عملت معي ومع فريقي على خفض معدلات الجريمة إلى ما يقارب الصفر في العاصمة”.

وانتقد مسؤولين ديمقراطيين آخرين مثل حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، وحاكم ميريلاند ويس مور، وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وعمدة شيكاغو براندون جونسون، متهمًا إياهم بمحاولة تبرير العنف الإجرامي بدل التعاون مع الإدارة الفيدرالية.

ودعا ترامب مدنًا أخرى مثل شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وبالتيمور لتحقيق نتائج مماثلة، مؤكدًا إمكانية حدوث ذلك بسرعة إذا تم التعاون مع الحكومة الفيدرالية.

وأظهرت بيانات شرطة العاصمة تراجع معدلات الجريمة منذ 7 أغسطس، عندما أمر ترامب بزيادة الانتشار الفيدرالي، حيث انخفضت الجرائم العنيفة بنسبة 39%، وجرائم القتل بنسبة 58%، والسطو بنسبة 57%، والجرائم الجنسية بنسبة 40%، بينما ارتفعت الاعتداءات باستخدام أسلحة قاتلة بنسبة 8%. كما انخفضت سرقات السيارات بنسبة 82% وسرقة المنازل بنسبة 49%.

وفي المقابل، ارتفعت الاعتقالات بنسبة 25%، وزادت عمليات ضبط الأسلحة النارية بنسبة 20%، فيما ارتفعت المكالمات الطارئة بنسبة 14%.

وألمحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، إلى احتمال توسيع التدخل الفيدرالي لمكافحة الجريمة في مدن أخرى يديرها الديمقراطيون، في ظل متابعة الحملة التي أطلقها ترامب في واشنطن العاصمة.