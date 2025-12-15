ترامب والشرع يتبادلان المشاعر.. باراك يوجّه رسالة تحذيرية إلى نتنياهو!

كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، سيضع اليوم الاثنين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطوطًا حمراء بشأن النشاط الإسرائيلي في سوريا.

وأوضحت مصادر لقناة “i24 News” الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام السوري، في وقت تعمل فيه على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني في المنطقة.

ومن المقرر أن يصل باراك إلى إسرائيل اليوم، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، مع التركيز على الساحة السورية. وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار القوات الإسرائيلية بتنفيذ توغلات شبه يومية جنوبي الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد، في وقت سابق من الشهر الجاري، على أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا، محذرًا من أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مستقرة، ومشيدًا بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع في المرحلة الانتقالية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن “الفجوة تتسع بين إسرائيل وسوريا بشأن الاتفاق الأمني، إذ لدى السوريين مطالب جديدة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق صعبًا مقارنة بالأسابيع الماضية”.

مقتل 4 عناصر من قوى الأمن وإصابة آخر بهجوم مسلح في معرة النعمان وسط تكثيف عمليات الملاحقة

أفادت وزارة الداخلية السورية، بمقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة عنصر خامس جراء إطلاق مسلحين النار عليهم في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح البيان، الذي نقلته قناة الإخبارية السورية، أن الوحدات الأمنية المختصة تجري حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ملتزمة بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع، مؤكدة أن مكافحة تنظيم “داعش”، تظل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون، وأن هذه الجهود تدعم الأمن الإقليمي والدولي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الهجوم يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتقويض الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، مشددة على ضرورة رفع مستوى الحيطة والحذر لمواجهة التهديدات المستمرة.

وأكدت استمرار التحقيقات اللازمة لملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لمكافحة “داعش”.

ترامب: الحكومة السورية والرئيس الجديد قاتلوا إلى جانبنا ضد داعش

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بأن الحكومة السورية والرئيس الجديد أحمد الشرع قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعاد ترامب التأكيد على تصريحاته بشأن هجوم تدمر الذي وقع أمس السبت، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستلحق ضرراً بالغاً بمنفذي الهجوم الذي نفذه تنظيم “داعش” وليس الحكومة السورية.

وأوضح ترامب أن الهجوم وقع في منطقة خطيرة جداً في سوريا لا تسيطر عليها السلطات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان غاضباً ومشغولاً بالهجوم، مؤكداً أن الاعتداء لن يمر دون عقاب وأن الردود الأمريكية ستكون صارمة للغاية.

وكان البنتاغون قد أعلن السبت مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية ضد تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية، مشيراً إلى أن الهجوم وقع نتيجة كمين نصبه مسلحون من التنظيم، وقد تم الاشتباك معهم وتصفيتهم على الفور.

الرئيس السوري أحمد الشرع يبعث ببرقية تعزية إلى ترامب بعد هجوم تدمر

بعث الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب مقتل الجنود الأمريكيين في ريف حمص، مؤكداً إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وشدد الشرع على تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا، في وقت كان البنتاغون قد أعلن السبت مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني وإصابة ثلاثة آخرين خلال عملية نفذها تنظيم “داعش” في مدينة تدمر السورية، نتيجة كمين نصبه مسلحون من التنظيم وتم الاشتباك معهم وتصفيتهم.

الداخلية السورية تعلن القبض على 5 مشتبه بهم في هجوم تدمر الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية “نوعية وحاسمة” في مدينة تدمر، أسفرت عن القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية بمشاركة وفد من التحالف الدولي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، مؤكدة أن المشتبه بهم أُخضعوا للتحقيق مباشرة.

وشددت الوزارة على أن استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت.