ترامب وبوتين في مكالمة مطوّلة… تصعيد أوكرانيا ونووي إيران على الطاولة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت ساعة و15 دقيقة، تم خلالها التباحث في عدد من الملفات الحساسة، أبرزها التصعيد العسكري في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة”، مشيرًا إلى أن الحديث تركز على “الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متبادلة بين الطرفين”.

ووصف ترامب المحادثة بأنها كانت “جيدة”، لكنه أقرّ بأنها “ليست من النوع الذي يقود إلى سلام فوري”، لافتًا إلى أن بوتين شدد على أن بلاده “سترد على الهجوم الأخير على المطارات”، في إشارة إلى التصعيد الأخير في مناطق كورسك وبريانسك غرب روسيا، والتي شهدت هجمات اعتُبرت إرهابية بحسب لجنة التحقيق الروسية.

وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إنه ناقش مع بوتين “الملف النووي الإيراني وخطورة التأخير في اتخاذ قرار بشأنه”، مضيفًا: “أكدت للرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن”.

وأضاف ترامب أن بوتين أبدى استعدادًا للمشاركة في المفاوضات مع طهران، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يكون “مفيدًا في التوصل إلى حل سريع”.

بدوره، أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية بنّاءة مع البابا ليون الرابع عشر، تناولت جملة من القضايا الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان الرئاسة الروسية أن بوتين هنّأ البابا على انتخابه، مشيدًا بالمساهمة الشخصية للبابا فرنسيس في تعزيز العلاقات بين روسيا والكرسي الرسولي. واتفق الجانبان على مواصلة جهود تعزيز الروابط القائمة على القيم الروحية والأخلاقية المشتركة، والعمل نحو نظام عالمي أكثر عدلاً.

كما أعرب الطرفان عن رغبة مشتركة في تعميق التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك حماية المسيحيين والمزارات الدينية، خصوصًا في مناطق الشرق الأوسط. وبناءً على طلب بطريرك موسكو كيريل، نقل بوتين تمنياته للبابا بالنجاح في مهمته الروحية، في حين شدد البابا على أهمية استمرار الحوار بين الكنيستين الشقيقتين.

في سياق الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين التزام روسيا بالحلول السياسية والدبلوماسية، داعيًا إلى معالجة جذور النزاع لضمان تسوية شاملة وعادلة. وأشار إلى ما تحقق في الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى وجثث القتلى ولمّ شمل الأطفال مع ذويهم.

ووجّه بوتين انتقادات حادة لنظام كييف، متهمًا إياه بتصعيد الصراع عبر استهداف منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، واصفًا هذه الهجمات بأنها أعمال “إرهابية” وفق القانون الدولي. كما أبدى قلقه من السياسات الأوكرانية تجاه الكنيسة الأرثوذكسية، داعيًا الفاتيكان لدعم حرية الدين في البلاد بشكل أكثر فاعلية.

وختم الكرملين بيانه بالإشارة إلى أن المحادثة كانت إيجابية، وأكد الجانبان عزمهما على استمرار التواصل والتنسيق في المستقبل.

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار الجدل حول مستقبل المفاوضات النووية مع إيران، في وقت يشهد العالم حالة من الترقب لأي تحرك دبلوماسي يمكن أن يُحدث انفراجة في الملفات الشائكة.