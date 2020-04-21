ترامب وجونسون يتفقان على أهمية تنسيق الجهود لمكافحة كورونا

بحث الزعيمان أيضا المسائل المتعلقة بالتجارة. [أرشيفية/غيتي]

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على أهمية تنسيق التعامل الدولي مع فيروس كورونا المستجد بما في ذلك قمة مجموعة السبع.

كما بحث الزعيمان أيضا المسائل المتعلقة بالتجارة خلال اتصال هاتفي.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: “تعهد الزعيمان بمواصلة العمل سويا لتعزيز علاقتنا الثنائية بما في ذلك التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن”.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام ويمثل التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة أولوية رئيسية لإدارة جونسون، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

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