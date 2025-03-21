ترامب: وضعنا الخطوط العريضة لاتفاق التسوية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن “الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا توصلت إلى اتفاقات أولية لتسوية النزاع الأوكراني“.

وقال ترامب: “لقد تعاملت بشكل جيد للغاية مع كل منهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، وأعتقد أننا بدأنا نرى ملامح اتفاق، آمل أن يكون الأمر كذلك”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “وقف إطلاق النار الكامل قد يتحقق في المستقبل القريب”، وقال: “أعتقد أننا سنحقق وقفا كاملا لإطلاق النار قريبا جدا، وبعد ذلك سنصل إلى اتفاق”، لافتا إلى أن “وقف إطلاق النار قد تحقق بالفعل في بعض مناطق الجبهة”.

هذا وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، محادثة هاتفية في 18 مارس استمرت حوالي ساعتين.