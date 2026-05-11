ترامب: «وقف النار» مع إيران يحتضر ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا أمنيًا مغلقًا مع كبار قادة الجيش الأمريكي في البيت الأبيض، وسط تصاعد التوترات مع إيران وتراجع فرص استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وخلال تصريحات للصحفيين بالتزامن مع الاجتماع، قال ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران “ضعيف جدًا وفي غرفة الإنعاش”، معتبرًا أن فرص صموده لا تتجاوز 1%.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الردود الإيرانية الأخيرة “غير مقبولة وغبية”، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع طهران تشهد تقلبات مستمرة وفقدانًا للثقة بين الطرفين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي “تحت أي ظرف”، محذرًا من أن امتلاك طهران لقدرات نووية قد يقود إلى “تدمير إسرائيل والشرق الأوسط”.

وأشار إلى أن كبار الجنرالات الأمريكيين كانوا بانتظار الاجتماع لمناقشة تطورات الملف الإيراني، موضحًا أن واشنطن حققت “نصرًا عسكريًا كبيرًا” في مواجهة إيران، وأن الضغوط الأمريكية ستستمر رغم بقاء المسار الدبلوماسي قائمًا بصورة وصفها بـ”الهشة للغاية”.

كما كرر ترامب اتهاماته لإيران بالسعي للحصول على مواد نووية حساسة، في إشارة وصفها بـ”الغبار النووي”، مؤكدًا أن الطيارين الأمريكيين “نفذوا عملًا رائعًا” خلال استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران ارتكبت “خطأً استراتيجيًا كبيرًا” عبر مهاجمة دول الخليج، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتحدث الرئيس الأمريكي أيضًا عن خطط محتملة لاستئناف عملية “مشروع الحرية” المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، موضحًا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.

مستشار المرشد الإيراني يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: هزمناكم في الميدان ولن تنتصروا دبلوماسيًا

وجّه مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي أكبر ولايتي رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتراجع فرص استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال علي أكبر ولايتي، عبر منشور على منصة “إكس”، إن ترامب يتحدث عن “وقف إطلاق نار عظيم” بينما يلوّح في الوقت نفسه بما وصفه بتهديدات نووية مبطنة ضد إيران.

وأضاف مستشار المرشد الإيراني أن الإدارة الأمريكية لا تزال، بحسب تعبيره، تعتمد على “أكاذيب البنتاغون” المتعلقة بإخفاء الخسائر البشرية والعسكرية الأمريكية.

ووجّه ولايتي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله: “لا تظن أبدًا أنك تستطيع استغلال هدوئنا اليوم لتدخل بكين منتصرًا”، داعيًا واشنطن إلى فهم ما وصفه بـ”النظام الجيوسياسي الجديد في غرب آسيا”.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده “هزمت خصومها في الميدان”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “لن تحقق عبر الدبلوماسية ما عجزت عن تحقيقه عسكريًا”.

وفي تطور موازٍ، أعلنت الحكومة البريطانية أن لندن وباريس ستستضيفان اجتماعًا دوليًا لوزراء الدفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة لبحث خطط تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وسط اضطرابات مستمرة أثرت على حركة التجارة والطاقة العالمية.

ودفعت بريطانيا وفرنسا بقطع بحرية إلى المنطقة ضمن استعدادات لمهمة بحرية دولية محتملة تهدف إلى حماية الملاحة بعد تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.