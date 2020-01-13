ترامب وميركل يُناقشان الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا

أكدت ميركل على أن المحادثات ستقودها الأمم المتحدة إذا عُقِد الاجتماع في برلين. [أرشيف/إنترنت]

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيس دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ناقشا الأحد، الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط وليبيا وقضايا أخرى.

يأتي ذلك بعد حوار منفصل بين الزعيمين الأسبوع الماضي عندما بحثا الوضع المتوتر فيما يتعلق بإيران والعراق.

هذا وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وسط دعوات تركيا وروسيا لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت:

نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين.

وأكدت ميركل على أن المحادثات ستقودها الأمم المتحدة إذا عُقِد الاجتماع في برلين وأنه سيتعين على الأطراف المتحاربة في ليبيا القيام بدور كبير للمساعدة في التوصل إلى حل.

وقالت ميركل إن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لأن تصبح دولة ذات سيادة وتنعم بالسلام.

وعبر بوتين عن دعمه لهذه الخطوة قائلا إنها فكرة صائبة وضرورية لإنهاء الصراع في ليبيا.