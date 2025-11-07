ترامب يؤكد تحقيق تقدم كبير في جهود تسوية الصراع الأوكراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جهود تسوية الصراع في أوكرانيا حققت تقدماً كبيراً، رغم عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي للسلام.

وجاء ذلك خلال اجتماع له مع زعماء دول آسيا الوسطى في البيت الأبيض، حيث أكد أن المساعي الدبلوماسية تسير في اتجاه إيجابي.

وأضاف ترامب: “روسيا وأوكرانيا… لم نحقق السلام بعد، لكنني أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً”.

وتأتي تصريحاته بعد إعلان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، عن ما وصفه بـ”إنجاز ملموس” في مسار التسوية الأوكرانية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهداً تقنياً مكثفاً للتوصل إلى اتفاق على بروتوكولات أمنية تخص أوكرانيا، مع التعبير عن ثقته بقدرة واشنطن على تسهيل اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض استمرار التحضيرات لعقد قمة روسية–أمريكية في بودابست، بعد إلغاء الموعد السابق الذي تم الاتفاق عليه عبر اتصال هاتفي بين الرئيسين. وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستبعد عقد اللقاء في المستقبل القريب.

كما أشار المدير التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، إلى أن الاستعدادات للقمة في المجر جارية، متوقعاً عقدها لاحقاً هذا العام، مؤكداً جاهزية بودابست لاستضافة اللقاء.

وكان ترامب وبوتين قد ناقشا الملف الأوكراني وجهًا لوجه في قمة ألاسكا في 15 أغسطس الماضي، ووصف الجانبان المحادثات بأنها “إيجابية وبناءة”، مع تأكيد بوتين أن حل الأزمة في أوكرانيا ممكن إذا استمرت الجهود المشتركة بنفس الوتيرة.