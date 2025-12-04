ترامب يؤكد صعوبة التوصل لاتفاق في أوكرانيا!

كشف مصدر دبلوماسي تركي اليوم الخميس، أن تركيا والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن الخطة الأمريكية المقترحة لأوكرانيا، وأن أنقرة تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وأفاد المصدر في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن تركيا عبّرت عن دعمها للمبادرة الأمريكية على أعلى مستوى، وأبدت استعدادها لتقديم أي مساعدة ضرورية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وكان اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن ظروف التوصل إلى تسوية في الأزمة الأوكرانية تدهورت بشكل كبير منذ لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن الوقت الذي جرى فيه اللقاء كان الأكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: تعلمون، عندما كنت في هذا المكتب قلت إنه لا توجد لديكم أي أوراق رابحة، وقلت لزيلينسكي إن الوقت كان الأفضل للتسوية، وكان الظرف مناسبًا لإنجاز اتفاق أكبر بكثير.

وأضاف أن زيلينسكي، رغم نصيحته، اختار عدم المضي في ذلك الاتجاه، مشيرًا إلى أنه واجه صعوبة في الحديث معه حول التسوية، لكنه ما زال يعتبره أعظم تاجر في العالم.

وجاءت تصريحات ترامب عقب مباحثات موسعة استمرت خمس ساعات في الكرملين يوم الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، حيث ناقشوا الملامح الأساسية للخطة الأمريكية للسلام دون التوصل إلى صيغة تسوية نهائية.

واتفق الطرفان على مواصلة العمل وعدم كشف تفاصيل ما دار في الجلسة، وضم الوفد الروسي كيريل دميترييف مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

كما التقت الوفود الأمريكية ممثلين عن أوكرانيا في فلوريدا، وشملت المباحثات تبادل الأراضي، وضمانات الأمن، واستحالة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكرت تقارير أن الوفد الأمريكي كان يخطط لزيارة دولة أوروبية للقاء زيلينسكي بعد الاجتماع مع بوتين، لكن اللقاء أُلغي، فيما يجري التحضير للقاء جديد بين وفد ترامب وممثلي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المباحثات مع بوتين جرت بشكل جيد للغاية، وأوضح أن ويتكوف وكوشنر عبرا عن اقتناعهما بأن موسكو ترغب في إنهاء الصراع، لكنه أقر بأنه لا يستطيع التنبؤ بنتائج اللقاء، مشيرًا إلى أن العملية تحتاج تعاون الطرفين. وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لم تعد تنفق الأموال على دعم أوكرانيا، معتبراً أن البلاد كانت تتعرض للسرقة في عهد الإدارة السابقة.

وفي المقابل، وصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف مباحثات بوتين مع المبعوث الأمريكي وصهر ترامب بأنها مفيدة وبنّاءة وغنية بالمضمون، مشيرًا إلى أن الطرفين أعلنا استعدادهما لمواصلة العمل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل اتصالاته مع الرئيس الروسي والقادة الأوروبيين لدعم جهود السلام، موضحًا أن روسيا تبدي موقفًا إيجابيًا تجاه التسوية، وأن الأطراف بحاجة للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة تفاصيل الاتفاق المحتمل.

وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين عن دعم بكين لجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدًا أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة وتعارض محاولات تحميلها مسؤولية النزاع أو تشويه سمعتها.

على الصعيد الأوروبي، كشف وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل أن بلاده خصصت 35 مليون يورو ضمن حزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا التي ينسقها حلف شمال الأطلسي، لدعم الإمدادات الطبية والمعدات والمساعدة في تجاوز فصل الشتاء، فيما كانت هولندا قد أعلنت سابقًا تخصيص 250 مليون يورو لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر الخاصة بالمقاتلات F-16.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الصراع الروسي الأوكراني منذ فبراير 2022، حيث حاولت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي دعم كييف عبر تسليحها ومبادرات دبلوماسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام.