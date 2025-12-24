ترامب يؤكد: لا اختيار لرئيس الاحتياطي إلا وفق رؤيتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يختار لأي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) شخصاً لا يتوافق مع رؤيته بشأن السياسة النقدية، مؤكداً رغبته في خفض أسعار الفائدة إذا كانت الأسواق في «وضع جيد».

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن «أي شخص يختلف معي لن يكون رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي أبداً»، في موقف يعكس سعيه الواضح للتأثير على مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحركاتها لاختيار الرئيس المقبل للاحتياطي الاتحادي، مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو المقبل، حيث ألمح البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة إلى أن عملية الاختيار ستبدأ مبكراً للحد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وتشير التوقعات إلى أن الإدارة الأمريكية قد تفضل مرشحاً يميل إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، خصوصاً في حال استمرار تباطؤ التضخم وتراجع الضغوط في سوق العمل، ما يتيح مرونة أكبر للتحفيز الاقتصادي.

ويأتي موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خلافات علنية ومتكررة مع جيروم باول خلال ولايته الأولى، انتقد خلالها ما وصفه بالتشدد في سياسة الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة، وحمّل السياسة النقدية مسؤولية إبطاء النمو الاقتصادي في بعض الفترات.

ورغم التأكيد المستمر للاحتياطي الاتحادي على استقلاليته عن السلطة التنفيذية، فإن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد الجدل حول استقلالية البنك المركزي، في وقت تتابع فيه الأسواق هذه التطورات عن كثب نظراً لانعكاساتها المحتملة على أسعار الفائدة، وسوق السندات، وقيمة الدولار الأمريكي.