«ترامب» يتجّه لفرض «رسوم جمركية» جديدة على عدّة دول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته فرض رسوم جمركية متبادلة على العديد من الدول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن “هذه الرسوم الإضافية قد تسهم في تقليص العجز في الميزانية الأمريكية“.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن “هذه الخطوة تأتي لتنفيذ وعد قطعه ترامب، خلال حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية تعادل تلك، التي تفرضها الدول الشريكة على الصادرات الأمريكية، ولم يتضح بعد أي الدول ستتأثر بهذه الإجراءات”.

وفي وقت سابق، ردت الصين على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضدها بفرض حزمة من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية.

وأعلنت ذلك وزارة التجارة الصينية، أن “الإجراءات الصينية تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، و10% على النفط والآلات الزراعية، وبحسب الوكالة، فإنه من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية على المنتجات الأمريكية، ابتداء من 10 فبراير الجاري”.

ووقّع ترامب، الأحد الماضي، أمرا تنفيذيا يشمل فرض رسوم بنسبة 10 في المئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.