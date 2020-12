«ترامب» يتحدث عن تحقيق فوز كاسح في الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم السبت، إنه حقق “فوزا كاسحا في الانتخابات”، موضحاً أن ذلك في حال “لو احتسبت الأصوات القانونية وحدها”.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على: “حققت فوزا كاسحا في الانتخابات، لكن تذكروا، أقول ذلك إذا تم احتساب الأصوات القانونية وحدها، دون احتساب كل الأصوات المزيفة والتزوير الذي وقع في كل مكان”.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020