ترامب يتخذ موقفاً صارماً.. تعليق المساعدات الأمريكية للصومال بالكامل!

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق جميع المساعدات المقدمة إلى الصومال، وذلك على خلفية حادثة تدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو، واتهامات باستخدام المساعدات لأغراض غير مشروعة.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يشمل إيقاف جميع برامج المساعدات الأمريكية المقدمة للحكومة الفيدرالية الصومالية، سواء بشكل مباشر أو عبر شركاء خارجيين، في خطوة تأتي ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة في مواجهة أي إهدار أو سرقة أو سوء استخدام للمساعدات الإنسانية.

وقالت الصحف الغربية إن القرار الأمريكي جاء نتيجة ما وصفته الإدارة بـ”الأفعال غير المقبولة” من الحكومة الصومالية، مؤكدة أن استمرار تقديم المساعدات سيكون مشروطًا باتخاذ مقديشو إجراءات تصحيحية واضحة وملموسة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تقوم بمراجعة تفصيلية لكل برامج المساعدات المقدمة للصومال، لتحديد أي منها يخدم بشكل مباشر مصالح الشعب الصومالي، وأي منها قد يكون معرضًا للانتهاك أو الاختلاس، مشيرة إلى أن بعض البرامج قد يتم تعليقها أو إلغاؤها بالكامل.

وأكدت الصحف أن الصومال يشكل منذ فترة طويلة تحديًا لآليات الرقابة على المساعدات الأمريكية، ووصفته بـ”الثقب الأسود” في المنطقة، ما دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات استثنائية لضمان عدم استغلال المساعدات الإنسانية.

وجاء تعليق المساعدات بعد حادثة تدمير مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ميناء مقديشو، حيث تمت السيطرة على أطنان من المساعدات الغذائية، في واقعة اعتبرتها واشنطن بمثابة الانتهاك المباشر لسياسات توزيع المساعدات.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات واسعة حول مستقبل الدعم الأمريكي للصومال، في وقت لا تزال البلاد تواجه أزمات أمنية وإنسانية معقدة، تشمل الجماعات المسلحة والجفاف والعجز في تأمين الغذاء للملايين.

هذا ويعاني الصومال منذ عقود من صراعات مسلحة داخلية وجفاف متكرر أدى إلى أزمة إنسانية مستمرة.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساعدات غذائية لملايين الصوماليين، لكن ضعف البنية التحتية ونقص الرقابة أديا إلى حالات سرقة واستغلال لهذه المساعدات، ما دفع الدول المانحة خصوصًا الولايات المتحدة إلى فرض شروط صارمة للرقابة والتوزيع.