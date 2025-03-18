«ترامب» يتطّلع نحو السلام في أوكرانيا.. هل يحققه؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن “مرحلة حاسمة” من محادثات السلام في أوكرانيا”.

وقال ترامب، “إن العديد من عناصر الاتفاق النهائي بشأن أوكرانيا تم الاتفاق عليه حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وأضاف في منشور عبر موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي إن “العديد من عناصر الاتفاق النهائي بشأن أوكرانيا تم الاتفاق عليه حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.

وتابع “سأتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب في أوكرانيا، تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي.. وأنا أتطلع حقا إلى مكالمتي الهاتفية مع الرئيس بوتين”.

كما قال “ترامب” للصحفيين في البيت الأبيض: “لدينا اتصال بالغ الأهمية مع بوتين، لقد وصلنا إلى مرحلة حساسة للغاية، ونريد إنهاء قضية روسيا وأوكرانيا برمتها، وأعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، والجميع يريدون ذلك، إنه دَين هائل”.

وأضاف: “لا أريد مناقشة شيء، يجب أن أبرم الاتفاق، هناك نحو ألفي شخص يقتلون أسبوعيا، يجب أن نبرم هذا الاتفاق، وهذا كل ما أفكر فيه”.

وتابع: “جو بايدن منح 350 مليار دولار لأوكرانيا، وما كان ينبغي عليه فعل ذلك. لم يكن الأمر مضمونا، منحت أوروبا 100 مليار دولار، وكان ذلك على شكل قرض، سيستردون أموالهم، ويجب عليهم فعل ذلك، جو بايدن كان غير كفء، وكان ذلك مؤسفا، لقد أنفق 350 مليار دولار، وكان بإمكاننا إعادة بناء أسطولنا البحري بالكامل بها”.

وكان أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية، “أن 25 مواطنا روسيا قتلوا خلال أسبوع جراء الضربات الأوكرانية، معظمهم في جمهورية دونيتسك ومقاطعتي كورسك وخيرسون”.

لندن: عدد كبير من الدول مستعد لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، “أن عددا كبيرا من الدول مستعد لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا”.

وبحسب صحيفة “غارديان”، قال ستارمر: “ستكون هناك قوة كبيرة يشارك فيها عدد كبير من الدول وستسهم فيها مجموعة أوسع من الدول بطرق مختلفة”.

في 15 مارس الجاري، “استضاف “ستارمر” اجتماعا عبر الإنترنت لقادة ما يسمى “تحالف الراغبين” لمناقشة دعم أوكرانيا والضمانات الأمنية، وقال بعد اتصالات مع قادة عدة دول إن خططا عملية لحفظ السلام ستنتقل إلى “المرحلة التنفيذية”، ومن المقرر أن يجتمع القادة العسكريون المعنيون يوم الخميس المقبل”.

وأضاف: “سيجتمع قادتنا العسكريون يوم الخميس هنا في المملكة المتحدة لوضع خطط قوية ومحكمة لدعم اتفاق السلام وضمان أمن أوكرانيا في المستقبل”.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “بأن روسيا ترفض بالمطلق نشر أي “قوات لحفظ السلام” في أوكرانيا”.

وذكّر لافروف أنه “في حال نشر قوات أجنبية في أوكرانيا، فإن الدول الغربية لن ترغب في الاتفاق على شروط التسوية السلمية، حيث أن هذه القوات ستخلق “حقائق على الأرض”.