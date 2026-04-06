ترامب يتلقى الرد الإيراني ويهدد: الثلاثاء هو الموعد النهائي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى رداً إيرانياً على العرض الأمريكي لإنهاء الحرب، واصفاً الرد بأنه “مهما لكنه غير جيد بما فيه الكفاية”، وجدد تهديده لطهران باستهدافها إذا لم تستسلم خلال الحرب التي تشارك فيها إسرائيل، محدداً الثلاثاء كموعد نهائي.

وأكد أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن المفاوضين الإيرانيين “أكثر عقلانية الآن”، لكنه حذر من أن الحرب قد تنتهي سريعاً إذا لم تنفذ إيران المطلوب منها.

وصرح ترامب بأنه كان من المفترض تسليم أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين، وأشار إلى حالة جيدة للطيارين الذين تم إنقاذهم من إيران.

من جانبها، أعلنت طهران عبر وكالة “إرنا” رفضها المقترح الأمريكي، مؤكدة ضرورة “إنهاء النزاعات في المنطقة بالكامل، ورفع العقوبات، وإعادة الإعمار، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز”.

كما كشفت مصادر عن مقترح وسطاء من مصر وباكستان وتركيا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، ولم يحصل على موافقة ترامب بعد.

وأكدت التقييمات الباكستانية أن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي يتخذ القرارات الفعلية، وأن إيران تمتلك نحو 15 ألف صاروخ باليستي وحوالي 45 ألف طائرة مسيرة.

وفي طهران أيضاً، نعى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي القائد الأمني الاستخباراتي سيد مجيد خادمي، الذي اغتيل في هجوم وصفه بـ”الإرهابي من قبل العدو الأمريكي-الصهيوني”، مؤكداً أن اغتياله لن ينال من عزيمة القوات الإيرانية.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ عملية مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني، باستخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية في إيلات، مشيرين إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح وداعمين لمحور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين.