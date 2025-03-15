«ترامب» يتلقى لكمة غير متوقعة.. ما القصة! (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف طريف وغير متوقع، خلال حديثه مع الصحفيين، أمس الجمعة، في قاعدة أندروز بولاية ماريلاند.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلامية، “تلقى ترامب ضربة خفيفة بميكروفون إحدى المذيعات على فمه بشكل غير مقصود، خلال حديثه عن “قضايا مهمة مثل الوضع في غزة ودور الولايات المتحدة كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، حيث اقتربت منه الصحفية لضبط الميكروفون، فاصطدم بوجهه بشكل مفاجئ، لتبادر الصحفية على الفور بالاعتذار، فيما بدا عليها الإحراج الشديد، لكن ترامب، تعامل مع الموقف بتلقائية وضحك ممازحا الصحفية بقوله: “ستصبحين مشهورة الليلة، وستتحولين إلى قصة كبيرة”.

وسرعان ما انتشر هذا المشهد العفوي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقله الأمريكيون بين مؤيدين ومعارضين للرئيس الأمريكي، ليكون حديث الساعة في الأوساط الإعلامية.

🇺🇸🎤 INSOLITE – Un journaliste a accidentellement heurté le visage de Donald Trump avec son micro. pic.twitter.com/4q5PtHNqI5 — AlertesInfos (@AlertesInfos) March 14, 2025