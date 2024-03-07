«ترامب» يتهم «بايدن» بتدمير أمريكا ويدعوه لإجراء مناظرة مشتركة

جدد المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب، هجومه على الرئيس الديمقراطي جو بايدن، داعيا إلى إجراء مناظرة بينهما.

وكتب “ترامب”، على منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي الخاصة به: “بايدن هو العدو.. إنه يدمر بلدنا. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

ودعا “ترامب”، منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى إجراء مناظرة بينهما، قائلا: “أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان”، مضيفا إنه يريد أن يناقش مع “بايدن”، قضايا حيوية جدا للولايات المتحدة والشعب الأميركي.

هذا وكان “ترامب”، هاجم الرئيس “جو بايدن” عدّة مرّات ووصفه بأنه “أسوأ رئيس”، في حين اتهم الرئيس “باين”، المرشح “ترامب”، “بالسعي لتدمير الديمقراطية الأميركية”.

وكانت نتائج الانتخابات التمهيدية أظهرت فوز “ترامب” في 14 من مجموع 15 ولاية أميركية، حيث خسر فقط في ولاية فيرمونت أمام منافسته نيكي هيلي، في حين فاز “بايدن” في كل الولايات وخسر فقط في مقاطعة ساموا.

يذكر أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تجري في ويعد الخامس من نوفمبر المقبل.