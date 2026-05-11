ترامب يتوجه إلى الصين.. زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

أعلن وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري زيارة رسمية إلى الصين يوم الأربعاء المقبل، في إطار دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ثاني زيارة له إلى بكين منذ عام 2017.

وأوضح وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر مساء الأحد أن الزيارة ستستمر ثلاثة أيام، وتشمل مباحثات ثنائية بين الجانبين.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين منذ نحو ثماني سنوات ونصف، في حين لم يقم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

وكانت آخر زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين قد جرت عام 2017 خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة في وقت تتسم فيه العلاقات بين واشنطن وبكين بتوترات متصاعدة، إلى جانب استمرار التحديات الجيوسياسية في عدد من الملفات الدولية.

ومن المتوقع أن يتصدر ملف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، جدول مباحثات الجانبين، إضافة إلى القضايا الاقتصادية والتجارية.

كما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الخلافات، من أبرزها رفع واشنطن الرسوم الجمركية، وفرض قيود على التكنولوجيا الصينية، مقابل تحركات صينية لتعزيز السيطرة على العناصر الأرضية النادرة.

وتسعى الزيارة المرتقبة إلى إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين في ظل بيئة دولية معقدة تتداخل فيها الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.