ترامب يتوعّد بتدمير إيران.. عراقجي يرد بـ«رسالة ساخرة»

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، في وقت يتصاعد فيه التوتر حول مستقبل أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة “إكس” إن إيران كانت ولا تزال “حامية مضيق هرمز”، معتبرًا أن الجهة التي تضمن مرور السفن التجارية بأمان عبر المضيق تستحق الحصول على مقابل نظير هذه الخدمة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني تعليقًا ساخرًا على الحديث المتعلق بفرض رسوم بنسبة 20% على حركة السفن العابرة للمضيق، قائلًا: “بالطبع، 20% نسبة مرتفعة جدًا، سنكون منصفين”.

وأوضح عراقجي أن طهران ستكون، بحسب وصفه، “أكثر إنصافًا” في التعامل مع هذا الطرح، مؤكدًا أن من يوفر أمن الملاحة في المضيق يستحق الحصول على مقابل.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني ردًا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران.

ترامب: سنحرم إيران من السيطرة على مضيق هرمز

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم استهداف وتدمير القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز.

وأكد ترامب أن واشنطن تسعى إلى إنهاء قدرة إيران على السيطرة على هذا الممر البحري الحيوي، قائلًا: “سندمر أي قدرات عسكرية لهم على صلة بهذا المضيق، مضيق هرمز، وأعتقد أننا في نهاية المطاف سنحرمهم من السيطرة عليه”.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إبلاغه الكونغرس الأمريكي باستئناف العمليات القتالية ضد إيران، متهمًا طهران بانتهاك اتفاق الهدنة الموقع في يونيو.

وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستوجه ضربات إلى إيران “بقوة” خلال ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران.

وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية اعتبارًا من مساء الثلاثاء 14 يوليو.

توقف شبه كامل لحركة السفن في مضيق هرمز

وفي تطور مرتبط بالتوترات الأمنية، أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلًا عن بيانات تتبع حركة السفن، بأن الملاحة البحرية في مضيق هرمز شهدت توقفًا شبه كامل خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين وطنيتين هما “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، داخل المياه الإقليمية لسلطنة عُمان.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الهجوم أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، إضافة إلى إصابة ثمانية أشخاص آخرين، بينهم أربع حالات وصفت بالخطيرة.

وأوضحت الوزارة أن ستة من المصابين يحملون الجنسية الهندية، بينما يحمل اثنان الجنسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب بأضرار مادية واندلاع حرائق في الناقلتين قبل السيطرة عليها ومنع تفاقم الأضرار.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن أبوظبي تحتفظ بحقها الكامل في الرد على الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية.

وكان أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، تنفيذ موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، موضحًا أن العمليات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف حركة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة والقدرات العسكرية الإيرانية، خصوصًا الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية.

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026