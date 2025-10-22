ترامب يتوعّد «حماس» بنهاية وحشية!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم لنشر قوات عسكرية كبيرة في قطاع غزة لـ”تصويب حركة حماس” في حال انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب: “أبلغني العديد من حلفائنا العظماء في الشرق الأوسط أنهم يرحبون بفرصة إرسال قوات إلى غزة بقوة شديدة إذا استمرت حماس في انتهاك الاتفاق”.

وأضاف: “لم أمنحهم الموافقة بعد، فلا يزال هناك أمل في أن تلتزم حماس بالاتفاق. ولكن إذا لم تفعل، فإن نهايتها ستكون سريعة وشرسة ووحشية”.

وأعرب ترامب عن امتنانه للدول التي عرضت المساعدة، مشيرًا بشكل خاص إلى إندونيسيا ورئيسها، مثنيًا على الدعم الذي تقدمه للشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وجاء هذا التصريح في ظل تحذيرات أمريكية رسمية من “انتهاك وشيك” من قبل حماس لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق بيان الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى وجود تقارير موثوقة دون الكشف عن مصادرها.

وفي المقابل، رفضت حركة حماس هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات باطلة تتماشى مع الدعاية الإسرائيلية المضللة”، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وأنه لم يقدم أي دليل على خرقها له.

في ذات السياق، حذر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتخاذ أي إجراء قد يعرض المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار للخطر.

وأكد المبعوثان دعم الولايات المتحدة الكامل للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددين على أن الدفاع عن النفس مسموح، لكن “المخاطرة غير الضرورية التي قد تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار مرفوضة تمامًا”.

“واشنطن بوست”: زيارة نائب الرئيس الأمريكي فانس لإسرائيل رسالة لهيمنة واشنطن على الملف الفلسطيني

اعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إسرائيل تشكل رسالة واضحة من واشنطن إلى جميع الأطراف، مفادها أن الولايات المتحدة تمسك بزمام الأمور في الملف الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الصحيفة إن الزيارة حملت أيضًا إشارة بأن واشنطن مصممة على ضمان انتقال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مرحلته التالية بنجاح، مع مراقبة دقيقة للتطورات السياسية والميدانية.

ونقلت واشنطن بوست عن غيل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، قولها إن زيارة فانس تعد وسيلة لمراقبة تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتأكد من التزامه بعدم استئناف القتال في غزة، واصفة الزيارة بأنها “إشارة إلى ضعف إسرائيل أمام إدارة ترامب”.

بدوره، قال مصدر إسرائيلي للصحيفة، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن “ما يحدث أمر غير مسبوق، حيث حوّل نتنياهو إسرائيل إلى دولة تابعة للولايات المتحدة… فكل ما تقوله أمريكا تنفذه إسرائيل”.

وأشار إلى أن التدخل الأمريكي في القرارات الإسرائيلية بلغ مستوى غير مسبوق، وأن زيارة فانس تعكس نفوذ واشنطن القوي حاليًا في إدارة الملف.

فانس يعرب عن تفاؤله بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

في مؤتمر صحفي خلال زيارته، أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن تفاؤله بنتائج الاتفاق حتى الآن، قائلاً إن “الأمور تسير بشكل أفضل مما توقعنا”.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لفانس إلى تل أبيب منذ توليه منصبه، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل جهود إعادة الإعمار.