«ترامب» يتوعّد سكان غزة بـ«الجحيم والموت».. كيف ردّوا؟

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما سماه “التحذير الأخير” لحركة “حماس” لإطلاق سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وفي تصريحات عقب الاجتماع بعدد من الرهائن المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، توعّد ترامب، سكّان قطاع غزة بالموت، “إذا احتفظتم بالرهائن”، وذلك من خلال منشور على منصة تروث سوشيال.

وكتب ترامب في المنشور: “إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفظتم بالرهائن، إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح”، وحذر ترامب في منشور “حماس” من أن أي تأخير سيؤدي إلى “نهاية محتومة” للحركة.

وقال ترامب: “أطلقوا سراح الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا جثث من قتلتم، أو سيكون هذا خر تحذير لكم!”، مضيفا أنه سيوفر لإسرائيل “كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة”، مشددا على أنه “لن يكون أي عنصر في حماس بمأمن إن لم تستجب الحركة لهذا الطلب”.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: “هذا هو التحذير الأخير لكم! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة، إذ أنه لا تزال لديكم فرصة، وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!”.

في السياق، قالت حركة “حماس”، إن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لها يشكل دعما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن “تهديد ترامب المتكرر ضد شعبنا يشكل دعما لنتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق شعبنا”.

وأضاف القانوع: “المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء”.