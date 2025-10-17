ترامب يتوقع انضمام السعودية ودول عربية لاتفاقيات «التطبيع» مع إسرائيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن توقعه توسيع اتفاقيات التطبيع قريباً، مشيراً إلى إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى للاتفاقية التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: “آمل أن أرى السعودية تنضم، وآمل أن أرى دولاً أخرى تنضم، أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”. وأضاف أن المحادثات مع الدول المستعدة للانضمام كانت “جيدة جداً”، متوقعاً انضمامها جميعاً قريباً.

وأشار ترامب في وقت سابق إلى أنه عرض خلال لقاء جمع قادة دول إسلامية وأوروبية في مصر خطة لإنهاء الحرب في غزة، كخطوة لتعزيز سلام إقليمي أوسع، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وإسرائيل، قائلاً: “ألن يكون ذلك لطيفاً؟”.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين قد وقعتا اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، فيما حذت المغرب والسودان حذوهما لاحقاً، في إطار جهود لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.