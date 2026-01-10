ترامب يتوّعد المكسيك ويهدد التدخل العسكري المباشر في كوبا!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحول العمليات الأمريكية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من عمليات بحرية إلى عمليات برية مباشرة، مؤكدًا أن هذه العصابات “تسيطر فعليًا على المكسيك”، في تصريح يثير القلق ويكشف عن تصعيد محتمل في المنطقة.

وخلال مقابلة مع شون هانيتي على قناة “فوكس نيوز”، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لقد أوقفنا 97% من تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنبدأ بضرب العصابات على البر. عصابات المخدرات تسيطر على المكسيك. من المحزن جدًا رؤية ما حدث لهذا البلد”.

ولم يوضح ترامب الإطار الزمني للعمليات البرية، أو الدول التي قد تتأثر مباشرة بهذه الضربات، ما يزيد من حالة الغموض والتوتر حول التحركات الأمريكية المقبلة في أمريكا اللاتينية.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن واشنطن “لم تعد تمتلك خيارات للضغط على كوبا سوى التدخل العسكري والقصف”، مضيفًا أن كوبا “تقف على حافة الهاوية وتواجه مشكلات كبيرة”.

ويأتي هذا التصعيد بعد هجوم أمريكي واسع في الثالث من يناير على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث أعلن ترامب أنهما سيُحاكمان بتهم “الإرهاب وتهريب المخدرات وتهديد الولايات المتحدة”. فيما نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال مثولهما أمام محكمة نيويورك، مؤكدين براءتهما.

وتكشف هذه التطورات عن سياسة أمريكية متصاعدة في المنطقة، تعتمد على القوة العسكرية المباشرة في مواجهة ما تصفه واشنطن بـ”التهديدات الخطيرة”، في وقت تتزايد المخاوف الدولية من تصاعد التوترات مع كوبا وفنزويلا والمكسيك.