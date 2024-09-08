«ترامب» يتوّعد ممارسي الغش في الانتخابات

توعّد الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة المقبلة، دونالد ترامب، “بأنه حال فوزه، سيحاكم من مارسوا “الغش” في الانتخابات ويعمل على سجنهم “لفترات طويلة”.

وكرر “ترامب” في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، “اتهاماته للديمقراطيين بأن انتخابات 2020 قد “سُرقت”، وقال إنه “سيراقب” مع مجموعة من المحامين وخبراء القانون “قدسية” الانتخابات،

وقال ترامب: “أنا والعديد من المحامين وخبراء القانون، نراقب عن كثب قدسية الانتخابات الرئاسية 2024، لأنني أدرك، أفضل من الأغلبية، الغش والخداع المتفشيين بواسطة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية عام 2020. كانت وصمة عار في تاريخ أمتنا”.

وأضاف: “حينما أفوز، ستتم محاكمة من مارسوا الغش وفق أقصى حد يسمح به القانون، وسيواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة، حتى لا يحدث مثل هذا الفساد في العدالة مجددا”.

وتابع تراتمب: “يجب الحذر من أن هذه المسألة القانونية تمتد إلى المحامين والموظفين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين. سنبحث عن المتورطين في سلوك انعدام الضمير، ونلقي القبض عليهم ونحاكمهم على مستويات، للأسف، لم نشهدها من قبل في بلادنا”.

هذا وكان “ترامب” وحلفاؤه قد رفعوا عشرات الدعاوى القضائية غير الناجحة بعد انتخابات عام 2020، في محاولة لإلغاء النتائج.