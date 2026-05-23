ترامب يثير الجدل.. علم أمريكا يغطي «خريطة» إيران

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “إكس” صورة لخريطة إيران مغطاة بالكامل بالعلم الأمريكي، وأرفقها بعبارة: “الولايات المتحدة في الشرق الأوسط !!”، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل والتكهنات حول دلالاتها السياسية في هذا التوقيت الحساس.

وأثارت الصورة تفسيرات متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ اعتبرها مراقبون رسالة رمزية تحمل إشارات مرتبطة بالسياسة الأمريكية تجاه إيران، في وقت تتداخل فيه مسارات الدبلوماسية مع احتمالات التصعيد العسكري، وسط مفاوضات غير مباشرة تجري بوساطات إقليمية.

ويأتي هذا التطور بينما يعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي كأداة مباشرة لتمرير رسائل سياسية إلى الخصوم والحلفاء، خاصة في الملفات الخارجية ذات الحساسية العالية، وعلى رأسها الملف الإيراني.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران حالة من التوتر المتصاعد خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار محاولات التوصل إلى اتفاق عبر قنوات غير مباشرة، مقابل مؤشرات متكررة على إمكانية العودة إلى التصعيد في حال تعثر المفاوضات.

وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية خيارات عسكرية محتملة تجاه إيران، بعد اجتماع عقده مع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض، خُصص لمناقشة السيناريوهات المتاحة في حال فشل المسار الدبلوماسي.

كما نشر نائب كبير موظفي البيت الأبيض دان سكافينو مقطع فيديو يظهر فيه تحليق قاذفة استراتيجية من طراز “B-2”، ما زاد من حدة التوقعات بشأن توجهات عسكرية محتملة، خاصة مع تصاعد الرسائل السياسية والإعلامية المرتبطة بالأزمة.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه الرسائل البصرية مع التحركات الدبلوماسية يعكس مرحلة دقيقة من “إدارة الضغط السياسي”، حيث تتداخل أدوات التفاوض مع رسائل الردع، في محاولة للتأثير على مسار المفاوضات الجارية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية متواصلة لاحتواء الأزمة بين واشنطن وطهران، ومنع انزلاقها إلى مواجهة عسكرية قد تمتد تداعياتها إلى منطقة الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل حساسية مضيق هرمز وأهمية تدفق النفط العالمي.

هذا ويُنظر إلى استخدام الرموز البصرية في الخطاب السياسي الأمريكي على أنه جزء من أدوات التأثير غير المباشر، خصوصًا في الملفات التي تجمع بين البعد العسكري والدبلوماسي، حيث تتحول الصور والمنشورات إلى رسائل موازية للمواقف الرسمية.

ويأتي هذا التصعيد الإعلامي في وقت تحاول فيه أطراف إقليمية لعب دور الوسيط لتثبيت التهدئة، وسط مخاوف من انهيار أي تفاهمات محتملة وعودة المنطقة إلى مربع المواجهة.