ترامب يثير الجدل مجدداً حول غرينلاند وأوكرانيا: أراهن نستطيع أخذ ما نريده

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة الجدل بتصريحات جديدة تناولت علاقات الولايات المتحدة مع أوكرانيا ومستقبل جزيرة غرينلاند، مؤكدا أن الاتفاق الموقع مع كييف بشأن المعادن الأرضية النادرة يمنح واشنطن صلاحيات واسعة للحصول على الموارد التي تحتاجها.

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ستيف غروبر، إن أوكرانيا تمتلك أراضي غنية بالمعادن الأرضية النادرة، مشيرا إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين يمنح الولايات المتحدة الحق في “أخذ أي شيء تريده وفي أي وقت”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أوكرانيا تمتلك أرضاً غنية جدا بالمعادن الأرضية النادرة. لدينا عقد موقع بشأن المعادن الأرضية النادرة. يمكننا الذهاب إلى هناك في أي وقت وأخذ أي شيء نريده تقريباً. هذه صفقة جيدة جدا”.

وأثارت تصريحات ترامب جدلا بشأن طبيعة الاتفاق مع أوكرانيا، خاصة أن الوثيقة المتعلقة باستغلال موارد باطن الأرض دفعت وسائل إعلام ونوابا أوكرانيين إلى التعبير عن مخاوفهم من تأثيرها على السيادة الاقتصادية للبلاد.

وكان مجلس وزراء أوكرانيا نشر في 1 مايو 2025 نص الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة بشأن الموارد المعدنية، فيما أشار منتقدون إلى أن الاتفاق لا يتضمن ضمانات أمنية واضحة لكييف، رغم المطالب الأوكرانية المتكررة بالحصول على دعم أمني طويل الأمد.

كما أثار بعض النواب الأوكرانيين اعتراضات بسبب عدم عرض وثيقتين إضافيتين ورد ذكرهما في الاتفاق الأساسي على البرلمان، قبل أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق في 8 مايو، ويوافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التصديق في 12 مايو.

وتعد المعادن الأرضية النادرة من الموارد الحيوية للصناعات الحديثة، إذ تدخل في تصنيع الإلكترونيات، وتقنيات الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، وهو ما يجعلها عنصرا رئيسيا في المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وتسيطر الصين حاليا على نحو 60% من إنتاج هذه المعادن عالميا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى البحث عن مصادر بديلة وتقليل اعتمادها على بكين في سلاسل توريد الموارد الاستراتيجية.

وتأتي تصريحات ترامب بشأن أوكرانيا في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين حول ملفات التكنولوجيا والتجارة، مع سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز أمن إمدادات المعادن الحيوية لصناعاتها.

وفي ملف آخر أثار الجدل، قال ترامب إنه يتوقع أن تصبح غرينلاند تحت السيطرة الميدانية للولايات المتحدة قبل انتهاء فترة ولايته، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية للجزيرة في منطقة القطب الشمالي.

وخلال مقابلة مع برنامج “Real America’s Voice”، رد ترامب على توقع مقدم البرنامج بشأن انتقال غرينلاند إلى السيطرة الأمريكية بالقول: “يجب عليك أن تراهن على ذلك”، مؤكدا أهمية الجزيرة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من موقف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، قال فيه إنه لا يعتقد بإمكانية استيلاء الولايات المتحدة على غرينلاند، مشددا على مبادئ الحلف المتعلقة بعدم الاعتداء بين الدول الأعضاء.

وتعد غرينلاند جزءا من المملكة الدنماركية، فيما أكدت السلطات الدنماركية وسلطات الجزيرة رفض أي محاولة للاستيلاء عليها، مطالبة باحترام سلامتها الإقليمية.

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن ليشارك في قمة الناتو إذا كان يعتزم الاعتداء على دولة عضو في الحلف، في إشارة إلى أن الدنمارك عضو في المنظمة وأن أي هجوم عليها سيشكل أزمة داخل الحلف.

وكان ترامب أثار جدلا واسعا في يناير 2025 بعد حديثه عن رغبته في شراء غرينلاند، قبل أن يؤكد لاحقا أن الجزيرة ليست مهمة للدنمارك بقدر أهميتها للولايات المتحدة، بسبب موقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي وأهميتها الأمنية والملاحية.

وأدت تصريحات ترامب السابقة إلى توتر دبلوماسي مع الدنمارك، بعدما وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن طرحه بشأن غرينلاند بأنه “غير لائق”، قبل أن يلغي ترامب زيارة كانت مقررة إلى الدنمارك.