ترامب يثير ضحكات البيت الأبيض.. وميلوني تردّ عليه بقوّة: لم أتوّسل إليه لالتقاط صورة

أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجواءً من البهجة والمرح، مساء الخميس، خلال مراسم رسمية مهيبة شهدها البيت الأبيض لتقليد عدد من العسكريين وأبطال الجيش “وسام الشرف”، وهو أرفع تكريم عسكري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية كواليس اللفتة الطريفة التي فاجأ بها الرئيس الأمريكي الحضور، حيث قال مبتسمًا: كنت أرغب في منح هذا الوسام لنفسي، لكن مستشاريّ أخبروني أنه لا يمكنني فعل ذلك قانونيًا.

ولم يتوقف قطار دعابة الرئيس الأمريكي عند هذا الحد، بل تابع قائلًا وسط ضحكات وتصفيق حار من القادة العسكريين والضيوف المتواجدين في القاعة: وعلى أية حال.. لم أجد في نفسي أي عمل بطولي أستحق عليه هذا الوسام حقًا!

وجاءت هذه المداعبة العفوية لتبدد جمود البروتوكولات الرسمية للمراسم، والتي خصصت لتكريم وتوشيح صدور عدد من قدامى المحاربين والعسكريين في الجيش الأمريكي، تقديراً وتخليداً لأعمال وبطولات استثنائية قدموها خلال فترات خدمتهم العسكرية الصعبة في حربي فيتنام وأفغانستان.

هذا وتعد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفوية واستخدامه الفكاهة الساخرة جزءًا من أسلوبه الاتصالي المعهود لإضفاء طابع شخصي وقريب من الجماهير في المناسبات الرسمية الصارمة لعام 2026، ورغم أن وسام الشرف العسكري يخضع لشروط قانونية وتاريخية صارمة تمنع منحه للمدنيين أو الرؤساء بقرار ذاتي، إلا أن دعابة ترامب نجحت في تسليط الأضواء الإعلامية بشكل أكبر على تضحيات الأبطال المكرمين وقصصهم الباسلة في جبهات القتال.

Trump on the Medal of Honor,



"I wanted to give it to myself, but I was informed, I couldn't do it" 🤣pic.twitter.com/RNeSxibByE — Defiant L’s (@DefiantLs) June 19, 2026

أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن بعد تصريحات ترامب

ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إنها “توسلت” إليه لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة، مؤكدة أن ما ورد على لسانه “مختلق بالكامل” وأثار استغرابها الشديد.

وقالت ميلوني في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “بعض الأمور تستدعي رداً فورياً، إن تصريحات دونالد ترامب مختلقة تماماً، وأنا مصدومة بصراحة”.

وأضافت: “لا أعرف لماذا يتصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة مع حلفائه، فهذه ليست المرة الأولى، ولا يسعني إلا أن أقول إنه من المؤسف أنه لا يُظهر نفس العزم تجاه أعداء الغرب، تجاه أعداء الولايات المتحدة”، وفق تعبيرها.

وتابعت: “لكن هناك أمراً واحداً يجب أن يتذكره: أنا وإيطاليا لا نتوسل أبداً”.

وجاء هذا الرد بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة “لا 7” الإيطالية، قال فيها إن ميلوني أصرّت على التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع، وإنه وافق على ذلك على مضض.

ونقلت القناة عن ترامب قوله: “لقد توسلت ميلوني إليّ أن ألتقط صورة معها، كانت ترغب بشدة في صورة معي… لم أكن لألتقطها لولا شعوري بالأسف تجاهها”، دون نشر التسجيل الصوتي للمحادثة.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة داخل إيطاليا، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة يومي 21 و22 يونيو، احتجاجاً على ما وصفه بتصريحات “خطيرة ومسيئة” بحق رئيسة الوزراء.

وقال تاجاني في منشور على منصة “إكس”: “إن كلمات ترامب الخطيرة والمسيئة تجاه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تُسيء إلى جميع الإيطاليين، ولهذا قررت إلغاء زيارتي إلى الولايات المتحدة”.

وتشير هذه الحادثة إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين روما وواشنطن، رغم أن جورجيا ميلوني كانت تُصنَّف سابقاً ضمن أبرز القادة الأوروبيين الأقرب إلى ترامب، وشاركت في فعاليات دولية جمعت الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

كما تأتي التطورات في ظل سلسلة من الخلافات المتكررة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول ملفات السياسة الخارجية والدفاع والطاقة، ما يعكس اتساع فجوة التباين في المواقف داخل المعسكر الغربي.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 19, 2026

رئيسة المكسيك تدعو إلى عدم الالتفات لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد: الدولة المكسيكية قائمة

دعت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إلى عدم إيلاء أهمية كبيرة للتصريحات العلنية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن له أسلوبًا خاصًا في التواصل السياسي والإعلامي.

وجاءت تصريحات شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، تعليقًا على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي زعم فيه أن الحكومة المكسيكية فقدت السيطرة على الأوضاع داخل البلاد.

وقالت شينباوم في المؤتمر: “ترامب لديه أسلوبه الخاص في التواصل، ولا داعي للالتفات لكل تصريح. الشعب المكسيكي يعلم أننا نبذل كل جهودنا يوميًا، ونضع قلوبنا وأرواحنا في العمل من أجل خير المكسيك”.

وأضافت رئيسة المكسيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ليس على اطلاع جيد” على الأوضاع داخل المكسيك، ولا على الجهود التي تبذلها حكومتها في مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة.

وأكدت شينباوم في السياق ذاته أن “الدولة المكسيكية قائمة”، مضيفة: “لقد قلت هذا هنا، وقلته قبل أيام عندما زارنا وزير الأمن الداخلي الأمريكي، وذكر الجماعات الإجرامية. قلت له إن هناك دولة مكسيكية، وهناك رؤساء مؤسسات حكومية إلى جانب الرئيسة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه انتقادات جديدة إلى المكسيك خلال قمة مجموعة السبع التي انعقدت في فرنسا، حيث قال إن الحكومة “فقدت السيطرة على البلاد”، مدعيًا أن السلطة الفعلية باتت في يد عصابات المخدرات.