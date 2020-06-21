ترامب.. يجب أصدار قانون لمن يحرق العلم الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال افتتاح حملته الانتخابية في تولسا، ولاية أوكلاهوما، أن يتم تشريع عقوبة لمدة عام لمن يحرق العلم الأمريكي.

وأضاف ترامب: أمام حشد انتخابي في أوكلاهوما “يجب أن نصدر قانوناً ينص على السجن لمن يحرق العلم الأمريكي لمدة عام واحد”.

وهاجم ترامب منافسه فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا: سنهزم جون النائم فى الانتخابات فى إشارة إلى الديمقراطي جو بايدن.

يذكر أن في الولايات المتحدة لا يعد حرق العلم الأمريكي عملا إجراميا، حيث حكمت المحكمة العليا عام 1989 بأن حرق العلم الأمريكي هو حرية التعبير المحمية دستوريًا بموجب التعديل الأول.