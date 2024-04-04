«ترامب» يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

أجرى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة رويترز، عن صحيفة نيويورك تايمز”، “أنه لم يتضح ما الذي ناقشه الجانبان وما إذا كان الاتصال هو الأول بينهما منذ غادر ترامب منصب الرئيس الذي شغله من 2017 إلى 2021”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه “لدى ترامب أسباب أخرى للحفاظ على علاقاته الجيدة مع بن سلمان، فقد أقام الرئيس السابق وجاريد كوشنر، صهره والمستشار الكبير السابق للبيت الأبيض، علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي أثناء وجودهما في المنصب، واستفادا من ذلك في أعمالهما الخاصة منذ تركهما السلطة”.

وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى أن “ولي العهد السعودي ليس الزعيم الأجنبي الوحيد الذي تعامل معه ترامب مؤخرا، فقد استضاف الشهر الماضي، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في منتجعه مارالاجو في فلوريدا، وهو اللقاء الثاني للرجلين في العامين الماضيين”.

يذكر أن السعودية كانت أول وجهة خارجية لـ “ترامب” عندما تولى منصب الرئيس في 2017.

هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.

وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قال في وقت سابق إنه “إذا لم يتم انتخابه للرئاسة فسيكون هناك حمام دم في البلاد”.